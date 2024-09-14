Bournemouth - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Chelsea, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında deplasmanda Bournemouth ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth ile karşı karşıya gelecek.
BOURNEMOUTH - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Vitality Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'da başlayacak.
BOURNEMOUTH - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten şifreli olarak yayınlanacak.
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