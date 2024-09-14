Brighton - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Brighton, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında sahasında Ipswich Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Fabian Hürzeler yönetimindeki Brighton, sahasında Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek.
BRIGHTON - IPSWICH TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?
American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'da başlayacak.
BRIGHTON - IPSWICH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Samuel Barrott'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5'ten şifreli olarak yayınlanacak.
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