Brighton - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Brighton - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Brighton, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında sahasında Ipswich Town ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2024 Cumartesi, 10:29
Brighton - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Brighton - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fabian Hürzeler yönetimindeki Brighton, sahasında Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town ile karşı karşıya gelecek.

Brighton - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BRIGHTON - IPSWICH TOWN MAÇI SAAT KAÇTA?

American Express Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'da başlayacak.

Brighton - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

BRIGHTON - IPSWICH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Samuel Barrott'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5'ten şifreli olarak yayınlanacak.

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