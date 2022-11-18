Cristiano Ronaldo'nun sansasyonel röportajının devamı yayımlandı: 'O gece futbolu bırakırım'

"ÖYLE BİR ŞEY OLURSA FUTBOLU BIRAKIRIM"

Piers Morgan: "Dünya Kupası finalini Arjantin'le oynuyorsunuz. Sen ve Messi 2'şer gol atmışsınız, 90+4'te sen hat-trick yapıyorsun ve Dünya Kupası sizin oluyor. Ne dersin?"

Cristiano Ronaldo: "Böyle bir şey olursa o gece futbolu bırakırım"