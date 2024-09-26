Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında sahasında Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor.
Dino Toppmöller yönetimindeki Eintracht Frankfurt, sahasında Miroslav Koubek'in ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek.
EİNTRACHT FRANKFURT - VİKTORİA PLZEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Frankfurt Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
EİNTRACHT FRANKFURT - VİKTORİA PLZEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Ukraynalı hakem Mykola Balakin'in yöneteceği karşılaşma tabii spor 3'ten şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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