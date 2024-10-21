Eski hakemler Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: Golden önce faul var mı?

87. dakikada Samsunspor'un golü öncesinde İrfan Can Kahveci'nin faul beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "Ne bir faul var ne de bir elle oynama! Gol temiz. Hakem arkadaşımız o kadar basit temaslara faul çaldı ki, o standarta bakınca buna da çalsa giderdi. 8. dakikada Kostic'e çaldığı faul ve sarı karta bakınca... Ne o fauldü ne bu faul. Bu gol temiz. Kimse bir şey aramasın."

Bülent Yıldırım: "Samsunsporlu futbolcu avantajı elde edip İrfan Can'ın arkasına kaçtıktan sonra o küçük şarjdan İrfan faydalanmak istemiş. Bir ihlal görmüyorum. Burada faul yok."

Bahattin Duran: "Samsunsporlu oyuncunun İrfan Can'a bir müdahalesi var elle, benim için bu müdahale bir ihlal değil, devam kararı doğru."