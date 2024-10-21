Eski hakemler Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: Golden önce faul var mı?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Eski hakemler karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Eski hakemler, Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
'BÜYÜK BİR RİSK'
Deniz Çoban: "Kalecinin elinde top var. Sağlık görevlileri sahaya girdi, çıktı. Szymanski kalktı. Fred gidip top toplayıcıdan topu aldı. O kadar yazdıktan sonra hakem kartına hala bir şeyler yazma gayretinde. Sonra oyunun başladığını görüp oyunu devam ettirdi. Hakemin elinde kart, kalecinin elinde top..."
Bahattin Duran: "Kaleciyi bıraktım hakem yerinde değil. Düdüğünü çalıp durdurması lazım."
Bülent Yıldırım: "Hakem notla uğraşıyor, oyun başlayınca kart elinde kalıyor. Kalecinin elinde top var. Farkında değil hakem. Oyun başladı. Kaleci elinde topu sahaya attı. Hakem de elinde not alma işi bitmedi. Elinde kağıt kalem pozisyonun arkasında koşuyor. Kartı elinde devam ediyor. Bu çok büyük bir risk. Sahada iki top var."
'MAÇ TEKRAR EDİLMİŞTİ'
Deniz Çoban: "O kaleci o topu oraya değil de topa fırlatsa ne olacak?"
Bahattin Duran: "Penaltı olacak."
Deniz Çoban: "Nasıl oluyor? Geçmişte Barış Şimşek'in kural hatasından, topu topa vurduğu için maç tekrar edilmişti. Her şey zincirleme. Çok basit, düdük çalacaksın."
Bahattin Duran: "Kalecinin fırlattığı topu Kostic dışarı vuruyor ama vurdu kaleye gol oldu. Oyunda en son top kalecinin elindeki toptu. Kaleci attı topu, Kostic vurdu gol oldu."
Deniz Çoban: "Kaos!"
74. dakikada Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: "Penaltı olmaza çok güzel örnek. Hakem çok güzel tespit etti."
Bülent Yıldırım: "Kendi bedeninden seken top, doğal konumdaki, kapalı konumdaki sağ koluna geldi. Sola gelseydi penaltı olurdu. Penaltı söz konusu değil."
Bahattin Duran: "Bu pozisyonda kesinlikle penaltı söz konusu değil. Doğal konumdaki kapalı sağ koluna geldi."
87. dakikada Samsunspor'un golü öncesinde İrfan Can Kahveci'nin faul beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: "Ne bir faul var ne de bir elle oynama! Gol temiz. Hakem arkadaşımız o kadar basit temaslara faul çaldı ki, o standarta bakınca buna da çalsa giderdi. 8. dakikada Kostic'e çaldığı faul ve sarı karta bakınca... Ne o fauldü ne bu faul. Bu gol temiz. Kimse bir şey aramasın."
Bülent Yıldırım: "Samsunsporlu futbolcu avantajı elde edip İrfan Can'ın arkasına kaçtıktan sonra o küçük şarjdan İrfan faydalanmak istemiş. Bir ihlal görmüyorum. Burada faul yok."
Bahattin Duran: "Samsunsporlu oyuncunun İrfan Can'a bir müdahalesi var elle, benim için bu müdahale bir ihlal değil, devam kararı doğru."
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