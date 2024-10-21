Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Futbol rakiple oynanan bir oyun'
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları, Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
"İRFAN CAN NEDEN YEDEK?"
Hilmi Türkay: "F.Bahçe ilk yarı beklenenin aksine oyunu daha çok yarı sahasında kabul etti. Samsun istekliydi, Sarı-Lacivertliler az ama öz hücuma çıktı, onlarda da net fırsatlar yakaladı. Savunma hatasıyla Tadic önüne düşen topu gole çevirdi. Zaten son maçların kahramanı Tadic. İkinci yarının başında Samsun’un golü geldi. Ardından sahneye çıkan İrfan Can ve Maximin 3 puanı getirdi derken Soner 88. dakikada maça son noktayı koydu. İkinci golün asistini yapan İrfan Can’ın neden yedek kaldığını ise anlamak güç." (Cumhuriyet)
"FUTBOL RAKİPLE OYNANAN BİR OYUN"
Uğur Meleke: "Fenerbahçe için günün özeti bence maç önü röportajında gizliydi: Bein muhabiri, Mourinho’ya “Samsun’un kanat akınlarında yerden ortalarına karşı bir önlem alıp almadığını” sordu. Mourinho önce soruyu anlamadı, sonra da “Ortaları önlemek” dedi kısaca. Önleyemediler. Samsun’un ilk golü böyle geldi, ikincisinde de kafayla bir pastı yine Soner’e atılan. Mourinho’nun rakip analizi konusunda eksik kaldığının kanıtı gibi oldu goller. Oysa futbol, rakiple oynanan bir oyun." (Hürriyet)
"ADAM EKSİLTEMEYEN KANATLARLA OLMAZ"
Ömer Üründül: "Genel olarak baktığımızda yazının başlığında da söylediğim gibi forvet hattındaki bu kadro yapısı etkili ofansif futbola imkân vermez. Günümüz futbolunda adam eksiltme özellikleri olmayan, kanat forvetleri ile oynayan bir takım yok. Amrabat uzun arada fizik açıdan gerilemiş, Fred ise gün geçtikçe fiziksel olarak geri gidiyor. Önemli santrfor En- Nesyri son 10 dakikada beşinci değişiklik olarak oyuna giriyorsa bunun bir nedeni olmalı." (Sabah)
"MOURINHO'NUN PAPATYA FALI"
Faik Çetiner: "Sahada yürüyen Dzeko’yu dışarı almak için Mourinho 80 dakika bekledi. Müthiş hoca kenardan oyuna hiç müdahale edemediği gibi aylar sonra defansa Samet Akaydın’ı aldı. Sonunda da Soner Aydoğdu’nun köşeye giden topunu Livakoviç seyredince, hayati 2 puan uçtu gitti. Mourinho’nun artık mazeret üretmeye hakkı yok. Şimdi söz yönetimde ve Mourinho hayranlarında. Papatya falı açarak Fenerbahçe 11’i yapılmaz!" (Fanatik)
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