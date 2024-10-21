Spor yazarları Samsunspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Futbol rakiple oynanan bir oyun'

"ADAM EKSİLTEMEYEN KANATLARLA OLMAZ"

Ömer Üründül: "Genel olarak baktığımızda yazının başlığında da söylediğim gibi forvet hattındaki bu kadro yapısı etkili ofansif futbola imkân vermez. Günümüz futbolunda adam eksiltme özellikleri olmayan, kanat forvetleri ile oynayan bir takım yok. Amrabat uzun arada fizik açıdan gerilemiş, Fred ise gün geçtikçe fiziksel olarak geri gidiyor. Önemli santrfor En- Nesyri son 10 dakikada beşinci değişiklik olarak oyuna giriyorsa bunun bir nedeni olmalı." (Sabah)