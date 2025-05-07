Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan seçim açıklaması! 'Söylediklerimizle aynı noktadayız'

"OSIMHEN BİZE TEKLİF EDİLMEDİ"

"Victor Osimhen gibi golcü alacak mısınız? Sezon başı size önerildi mi?"

Ali Koç: "Biri tuzak, biri samimi soru! Osimhen, özel bir oyuncu ve Türkiye üstü bir oyuncu. Hiçbir zaman bize teklif edilmedi. O gün New York'tan Londra'ya indim sabaha karşı. Yoruldum, uyumuşum ve küfürlü mesajlar yağıyor bana. Osimhen, Suudi Arabistan'a gidiyordu. Son dakika Napoli Başkanı fiyat arttırdı ve rakam büyük değildi. Suudiler vazgeçti, Avrupa kapanmıştı ve sadece Türkiye vardı. Galatasaray'a nasip oldu."

"Forvetlerimiz az gol atmadı ama forvete ihtiyacımız var. Victor Osimhen başka bir kategori ve o da 40 yılın başında gelir"

"Victor Osimhen için kalacak mı diye konuşuluyor. Anlaşma kurallara göre yapılırsa, harcama limitine yer kalmaz! Bir oyuncuyla biter!"

"Osimhen konusunda şans Galatasaray'a çıktı. Çok da iyi oldu, Icardi kötü sakatlandı. Düşeş oldu, belki ikisi birden olsa, sıkıntı da olabilirdi."