Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan seçim açıklaması! 'Söylediklerimizle aynı noktadayız'
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İşte Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:
"KURUMSAL VE MALİ OLARAK İYİ NOKTADAYIZ"
"Beşiktaş mağlubiyeti ve derbi performansımız bu sene kabul edilemez. Geldiğimizde UEFA'nın kapağında batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe olarak gösteriliyor. Finansal Fair Play vardı ve manevra alanımız kısıtlıydı. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe, kurumsal ve mali olarak iyi noktada."
"ESAS ÖZLEM FUTBOLDAYDI"
"Aziz Başkan'ın başlattığı dünyanın en büyük spor kulübü olma fikrini biz de devam ettirdik. Aziz Başkan'a teşekkür ederiz ve biz de üzerine koyduk. Orada mahcup edecek bir şey olmadı. Esas özlem futboldaydı."
"ŞAMPİYONLUK OLMADIĞINDA CAMİAYI KESMİYOR"
"Mali bağımsızlığı belli bir noktaya getirdik. Futbolda şampiyonluk olmadığında camiayı kesmiyor. Futboldaki kronikleşmiş sıkıntımızın tepkilere ve nefrete kadar gitmesini üzülerek ama anlayışla karşılıyorum."
"TEPKİLERİ ANLIYORUM"
"Taraftarın öfkesi çok, çünkü beklentisi çok. Diğer camialar uzun yıllar şampiyon olamadı, benzer dönemi yaşıyoruz. Bizim dönemde dijital medya var, eleştiriler yüksek sesle çıkabiliyor. Bu tepkileri anlıyorum, başarı isteği normal."
"PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR"
"Tribünde olsan, başkan Ali Koç'a bakışınız nasıl olurdu? Tepki gösterir miydiniz?"
Ali Koç: "Biz 'pazara kadar değil, mezara kadar' kültürü taraftarlıktan geldik. Bu jenerasyon farklı, bu futbola da yansıyor. Bizim jenerasyonun taraftarlık anlayışı bambaşkaydı. Ben tribünde olsaydım, camia bu süreçten geçiyor olsaydım, yönetime destek olurdum. Ancak bugünün taraftarını anlamak durumundayız."
"OYUNCULARA TEPKİYİ ANLAMIYORUM"
"Oyunculara tepkiyi anlamıyorum. Zenit ile oynadığımız hazırlık maçında bile istifa tezahüratları oldu. Oyunculara maç bitene kadar destek olun. Maç içinde bize dediğiniz zaman da etkileniyor çocuklar. Bu kısmını anlamış değilim. Bizim tribünümüzde olan şeyler değildi, Aziz Başkan'ın son dönemlerinde oldu."
"RAKİP TAKIM OLSAM, HAZ DUYARDIM"
"Bahise, sisteme, yapıya karşı mücadele veriyoruz. Rakiplerimizin yaptıklarının 10'da 1'ini biz yapsak, herhalde şu anda adliye koridorlarındaydık. Rakip takım olsam, Fenerbahçe'deki bu parçalanmışlık durumundan haz duyardım. Bizim fabrika ayarlarımıza dönmemiz lazım. Biz olalım ya da olmayalım! Bu sorunu çözmeliyiz, kılıçları kendimize çekiyoruz. Kendimizi yıpratıyoruz. Aynaya bakıp bu durumu nasıl gidereceğiz kısmını düşünmeliyiz."
"'PARALI KÖPEKLER' DİYORLAR"
"Basketbolda dün küçük tepki gösterdiler, basketbol oynayan çocukların suçu ne? 2015'ten beri Final Four'a giden takım Fenerbahçe, onların suçu ne? Geldiğimizde Aziz Başkan'ı koruyanlara 'Azizbahçe' diyorlardı. Ben, başkanıma hiç laf ettirmedim. Şimdi ne diyorlar? Paralı köpekler! Eleştirmek demokratik hak ama yönetimi desteklemek de demokratik hak. Yönetimi destekleyenin yemediği küfür kalmıyor! Biz olalım veya olmayalım, bu sarmaldan çıkmalıyız! Şampiyonluk gelirse, daha kolay çıkarız. Taraftara kızgın değilim, onlara bu duyguları yaşattığımız için üzgünüz."
"BANA GÖRE 2, ARKADAŞLARIMA GÖRE 3"
"Bana göre 2, bazı arkadaşlarımıza göre 3 şampiyonluğumuz çalındı!"
"BUGÜN ELEŞTİRENLER ALKIŞLADI"
"Dünyanın en iyi teknik adamlarından birini getirdik. Jose Mourinho'yu getirdiğimizde, bugün eleştirenler alkışladı! Dolayısıyla oradan çıkalım!"
"ŞAMPİYONLUK GELSE BUNLAR KONUŞULMAZDI"
"Tarihimizin en yüksek bütçeli kadrosunu kurduk. 'Gelmez' denen oyuncuları getirdik. Hocamız transferler için teşekkür etti. Bunları yaparken ekonomik açıdan dara düşmemek için çok büyük efor verildi. Fedakarlıklar yapıldı, zaten onlardan bahsetmeyi sevmiyorum. Kulübün geldiği durum ortada, kendiliğinden mi oldu? Fedakarlık yapan insanlarla oldu ama şampiyonluk gelse bunlar konuşulmazdı."
"BAHİSLE MÜCADELE EDEN TEK TAKIMIZ"
"Türkiye'de bahisle mücadele eden tek takım Fenerbahçe. Kimse sormuyor bunu. Bahis, karaborsa, bedava bilet, dolandırılmış sponsorluklar.. Biz bunlarla muhatap olmadık, biz çaycı alırken bile sosyal medyasına bakıyoruz! Kulübün onurunu korumak için bunu yapıyoruz."
"İSTİFA ETMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"
"İstifa etmeyi doğru bulmuyorum! İmza kampanyası demokratik haktır, saygı duyuyorum. Yerine gelirse, seçime gidilir! Bu anlattıklarımdan sonra camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak isterse, bu da kaderde varmış diyeceğiz! Ne yapacağız başka!"
"MOURINHO İLE DEVAM!"
"İstikrar açısından Jose Mourinho ile devam etmek istiyoruz. Başkan olarak anlatıyorum, başka hoca yazılıyor! Fenerbahçe menfaatleri için Jose Mourinho'nun devam etmesini daha doğru buluyorum.
Jose Mourinho'ya devre arasında 36 Milyon Euro'luk teklif geldi.
Tango iki kişi ile yapılır, Jose Mourinho eğer gitmek isterse şartlar belli. Gitmek isterse, bir yıllık ücretini bırakması gibi gerekir şeyler var sözleşmede. Hoca ile ayrı bir ilişkimiz var. Ailemi, babamı, karımı, çocuğumu tanıyor, sürekli yemek yiyoruz. Onun ailesini tanıyamadı, henüz gelmediler. Biz hala beraberiz, ondan farklı bir şey gelirse bakarız."
"MOURINHO'YU İKAZ ETTİM"
"Birkaç konuda Jose Mourinho'yu ikaz ettim, sonradan benim dediğim gibi çıktı ve gelip özür diledi. Her türlü geri bildirime açık bir insan. Jorge Jesus ile 3'lü konusunu konuştuk ve 'Asla oynatmadım' demesine rağmen oynattı."
YAZ TRANSFERLERİ
"Bu seneki planlamamızda 4 'top' dedikleri, Skriniar seviyesindeki oyuncu almamız gerektiğini konuştuk. Hocamız hiç oyuncu telaffuz etmez. 'Devre arası transfer şart değil, alacaksanız 1 stoper alın' dedi. Profil tarif ediyor. Seneye daha dar kadro ve ilk 11'e 4 oyuncu almamız gerektiğini konuştuk."
"BİRKAÇ OYUNCUMUZA TEKLİFLER VAR"
"Birkaç oyuncumuza teklifler var, o yüzden 4 top oyuncu transferi 5-6 olabilir."
"BUNU DENEYECEĞİZ"
"Dortmund'da transferi yönetim yapar. Bayern Münih'te futbol aklı yapar. Biz de bunu deneyeceğiz. Bir Danışma Kurulu gibi... İsimleri izin almadan telaffuz etmem. Sanki Acun Bey ile PlayStation oynayarak transfer yapıyoruz. Mario Baranco, Jose Mourinho ve Okan ile transferleri konuşuyoruz ve öyle yapıyoruz. Yazın cephanemiz ve manevra alanımız çok geniş olacak."
DZEKO VE TADIC
"Dzeko ve Tadic'in sözleşmeleri bitiyor. Uzatmayacağız demiyorum. Bizim kulübe liderlik getirdiler. Balkan sporcular farklı oluyor. Liderlik yüklediler takıma, saha içi saha dışı. Yeri geldi onlar da yuhalandı."
"MOURINHO ÇOK YIPRANDI"
"Jose Mourinho ile Beşiktaş maçı sonrası demeçleri hakkında konuşmadık, maçla ilgili konuştuk. Sezon içinde çok yıprandı ve onun geldiği seviyeden burayı görünce, 'Biz nereye geldik?' oldu. Yabancı VAR gelene kadar rakibimiz çok maçı 1-0 oldu. Yabancı VAR'dan sonra da hatalar oldu ama dengeliydi. Maç sonu dedikleri doğru olmayabilir ama genel resimde haklı."
"ÖFKE PATLAMASI VAR"
"Camiada öfke patlaması var ama 11 puandan farkı 3'e düşürdük. Kendi elimizle bu avantajı kaybettik. Kendi oğlumdan bu öfke patlamasını ve üzüntüyü biliyorum. Futbolcuları suçlamıyorum, biz yani Fenerbahçe... Fark 3 puan olsa, puan kaybı beklediğimiz haftalara gelmiştik. Tabii şimdi rakip çok daha rahat."
"4 TANE 11'DE OYNAYACAK FUTBOLCU..."
"Önümüzdeki sezon mevcut kadromuzu, direkt 4 tane 11'de oynayacak, 'Skriniar' seviyesinde alınabilecek, takımı hızlandıracak, aynı zamanda Dzeko'nun, Tadic'in liderliğini daha da geliştirecek futbolculara odaklanacağız."
"OSIMHEN BİZE TEKLİF EDİLMEDİ"
"Victor Osimhen gibi golcü alacak mısınız? Sezon başı size önerildi mi?"
Ali Koç: "Biri tuzak, biri samimi soru! Osimhen, özel bir oyuncu ve Türkiye üstü bir oyuncu. Hiçbir zaman bize teklif edilmedi. O gün New York'tan Londra'ya indim sabaha karşı. Yoruldum, uyumuşum ve küfürlü mesajlar yağıyor bana. Osimhen, Suudi Arabistan'a gidiyordu. Son dakika Napoli Başkanı fiyat arttırdı ve rakam büyük değildi. Suudiler vazgeçti, Avrupa kapanmıştı ve sadece Türkiye vardı. Galatasaray'a nasip oldu."
"Forvetlerimiz az gol atmadı ama forvete ihtiyacımız var. Victor Osimhen başka bir kategori ve o da 40 yılın başında gelir"
"Victor Osimhen için kalacak mı diye konuşuluyor. Anlaşma kurallara göre yapılırsa, harcama limitine yer kalmaz! Bir oyuncuyla biter!"
"Osimhen konusunda şans Galatasaray'a çıktı. Çok da iyi oldu, Icardi kötü sakatlandı. Düşeş oldu, belki ikisi birden olsa, sıkıntı da olabilirdi."
"CAMİAMA BİRAZ KIRGINIM"
"Camiama biraz kırgınım, camiaların gücü taraftarlarından gelir. Riyad bize bırakıldı. Enes Kanter'in paylaşımı, Hacıosmanoğlu ile yalıda buluştuğumuz iddiaları... Dursun Özbek, Mehmet Büyükekşi ile fabrikada buluştu kimse bir şey demedi."
"BİRİLERİ RAHATSIZLIK DUYUYOR"
"Birileri, Cumhurbaşkanımızla yakınlığımızdan rahatsızlık duyuyor. Ziyaretten 15 dakika sonra, havaalanına giderken sosyal medya paylaşımı oldu, Enes Kanter... Elinde forma, 'Başkan Ali Koç'a teşekkür ediyorum' diyor. 2021'de reddetmişiz, alakası yoktur demişiz. Aynısını bir daha yapıyor."
"HACIOSMANOĞLU DİK DURABİLEN BİR ADAM"
"İbrahim Hacıosmanoğlu'nu seçimden önce tanımazdım. Aramızda onlarca dava var, benim açtığım. İnsanlar tanışınca başka şey oluyor. Büyük dostluklar, büyük kavgalardan çıkmıştır. Onu da söyleyeyim. İbrahim Hacıosmanoğlu, dik durabilen bir adam. Ondan önceki 4 başkana bakın, futbol hep aşağı... Kirli düzeni 10 ayda değiştiremezsiniz."
"HAKEMLERE BU SORULMALI"
"Federasyon gitti, ne oldu? Hakemler yavaş yavaş gençleşmeye başladı. Geçiş sıkıntıları oluyor tabii ki, hatalar gayet normal. Benim korkum, bu şeyi temizlemezsek bu genç hakemlere de sirayet edecek.
2-3 aydır hakemlerle ilgili niyet sorgulamaya başladım. Haklı olabilirim, haksız olabilirim. Topyekün hakemlik müessesesi kendini baştan aşağı yeniden dizayn etmelidir. Hakemlere, ayak basar basmaz 'Hangi takımlısın?' diye sorulmalı. Çok basit bir şey.
Federasyon bana göre bir hata yaptı. Yabancı VAR geldi, temizlik başladı, sonra derbiye yabancı orta hakem geldi. Kamuoyu sahiplendi. Sonra 180 derece başkan karar değiştirdi, ben bunu anlamıyorum."
"GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINI HATIRLAYIN"
"Hakemlerden dolayı şampiyonluk kaybettik demiyorum ama Galatasaray - Beşiktaş maçını hatırlayın, 8 kart verilmedi! Ancak son dönemdeki hatalarımızdan dolayı biz elimizle verdik. İlk yarı o işler olmasa, kafa kafaya gidiyorduk. Hakkını verelim, son dönemde de Galatasaray vitesi arttırdı ama düşük viteste yardımlar oldu."
"HANGİ PROJEYİ ÇALMIŞIZ"
"Bu stat Aziz Yıldırım'ın yaptığı stattır, her yerinde emeği ve alın teri vardır! Faizler %60'tı, Aziz Başkan bu stadı yaptı. Bugün biraz daha düşük. Fenerbahçe taraftarının da katkısı var ama devlet stat yapamazken o gün, Aziz Yıldırım cesaret göstermiştir. Hangi projeyi çalmışız? Zaten böyle statlar, böyle büyütülür."
"BİR HAKEMİN 3200 DAVASI OLABİLİR Mİ?"
"Hakemlerimize en baştan hangi takımlı olduklarını sorup o maçlara vermeyeceksiniz. Bir hakemin 3200 tane davası olabilir mi? 40-50 milyon kazanılıyor o kadar davadan. Hataları bilerek mi yapıyorlar acaba diye düşünüyor insanlar."
"AZİZ YILDIRIM'A GİDECEĞİM!"
"Stat projesi çalmakla suçlanıyorum! Hakikatten Aziz Yıldırım yaptı, imkansızı başardı adam! 15 bin kişi eklemek ile Aziz Yıldırım'ın emeği değil demek kimin haddine? Nihat Özbağ'ın dediğini anlayamadım. Aziz Yıldırım üzüldüyse, gidip anlatacağım. Başka bir şey de anlatacağım."
"Muhatabım Aziz Başkan'dır, belki o da bize bir şeyler sunacaktır. Asgari müşterekte buluşacağımıza inanıyorum. Erol Bilecik'in de geçmiş borçla ilgili divanda dili sürçmüş."
"YALAN MAKİNESİNİ BOZAR"
"Mahmut Uslu'yu yalan makinesine bağlayın, yalan makinesini bozar!"
HAKAN BİLAL KUTLUALP İÇİN AÇIKLAMA
"Hakan Bilal Kutlualp, 3 Temmuz için Çırağan'da basın toplantısı düzenledi ve 'Kişiler ile kurumlar ayrılmalı' dedi. Başkan adayı olması cesaretini kutluyorum! İçerde yatanlar, şimdi onunla yürüyor! O zaman içeridekilere 'Verin Aziz Yıldırım'ı eve gidin' diyorlar. Bu adam aleyhte ifade vardı, bugün başkan olacağını söylüyor! Bir gün aday olursa, inşallah biri karşısına çıkar ve engeller!"
"3 Temmuz'da birlik olmasak, bu kulüp yoktu! Benim gücüme gidiyor, 25 yaşında çocuklar bunu bilmez! Birinin peşine takılıyorsanız, tanıyın diye söylüyorum."
"ŞAMPİYONLUK BORCUM VAR"
"Fenerbahçe'den kuruş alacağım yok, şampiyonluk borcum var!"
"GELDİĞİMİZ 177, ŞİMDİ 358 MİLYON EURO"
"Göreve geldiğimizde Fenerbahçe'nin geliri 177 milyon Euro'ydu. Bugün 358 milyon Euro. Mali bağımsızlık konusunda tertemiz bir kulüp bırakmadan gitmek istemiyorum. Buna da hakkım olduğunu düşünüyorum."
"EN DEĞERLİ MİRASIMIZ OLACAK"
"Aziz Yıldırım stada 85 milyon dolar harcadı. 6 olimpik branşta faaliyet gösteriyorsan, devlet stadı tahsis edebiliyor. Biz herkesten daha çok kira ödüyoruz. Maltepe tesisini yaparsak, en değerli mirasımız olacak."
"5 YILLIK BİR ANLAŞMA OLACAK"
"Stat ismiyle ilgili çok güzel gelişmeler var. 5 yıllık bir anlaşma olacak. Henüz imzalanmadı. Nezaketen Ülker'e de gideceğiz."
"MÜTHİŞ BİR TESİS YAPACAĞIZ"
"Önümüzdeki sezon sponsorluk gelirlerimiz Euro üzerinden %40 artacak. Maltepe'ye müthiş bir tesis yapıp başkalarına da ilham olacağız."
"YEMEDİĞİN HAKARET YOK"
"Hayat kaliten yok, yemediğin hakaret yok, her gün bir kavga, mücadele... Ve onlar için mücadele verdiğin insanların bu kadar bizi psikolojik sıkıntıya tabi tutmaları... Kaderde var dersin. Bu noktaya gelip, bize göre yapabileceğimiz daha fazla bir şey yokken bu muameleye maruz kalmak onur kırıcı bir şey."
"Bu sezon istifayı hiç düşünmedim. Benim yerimde başkası olsa bu kadar dayanamazdı. Ben de bu kadar dayanacağımı düşünmezdim. Hiç olmazsa karakterimiz test edilmiş oldu."
"Bizim bırakmamız Fenerbahçe'ye kötülük, bize iyilik olur! Birkaç üzülürüz, sonra hayatımıza bakarız. Üzgünüz, kırgınız ama onlarından sandığından çok daha zeki ve akıllıyız."
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