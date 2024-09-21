Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Dev derbi TSİ 20:00'de başlayacak.
Trendyol Süper Lig heyecanı sürüyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Okan Buruk'un ekibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den şifreli olarak yayımlanacak.
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