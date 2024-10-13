Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 14.00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2024 Pazar, 09:56
Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Turkcell Kadınlar Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Gökhan Bozkaya yönetimindeki Fenerbahçe Petrol Ofisi, sahasında Metin Ülgen'in ekibi Galatasaray Petrol Ofisi ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE PETROL OFİSİ - GALATASARAY PETROL OFİSİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanacak mücadele TSİ 14.00'te başlayacak.

Fenerbahçe Petrol Ofisi - Galatasaray Petrol Ofisi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE PETROL OFİSİ - GALATASARAY PETROL OFİSİ  MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma FB TV'den şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

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