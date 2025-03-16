Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Thomas Reis'ın ekibi Samsunspsor ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
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