Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
16 Mart 2025 Pazar, 09:19
Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, sahasında Thomas Reis'ın ekibi Samsunspsor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

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