Fenerbahçe ve Jorge Jesus, Avrupa manşetlerini süsledi!
Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe, Rennes'in Fenerbahçe'ye direnemediğini ve son dakikalarda gelen penaltı golüyle adeta yıkım yaşadığını okuyucularına aktardı. Haberde "Traore'nin oyundan atılmasının ardından Rennes, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne direnemedi. Benjamin Bourigeaud iki hata yaparak Fenerbahçe'nin geri dönüşünde başrol oynadı" ifadelerine yer verildi.
Foot Mercato ise "Rennes, Fenerbahçe'ye takıldı" başlığını kullandı. Haberin detayında "Maçın başlangıcına birkaç pozisyon bulan Fenerbahçe'nin hakimiyeti karşılaşmanın ilk yarısına damga vurdu. Karşılaşmanın ikinci yarısında Rennes aniden bulduğu goller 2-0 öne geçti. Bu süreçte Rennes çok sayıda fırsat yakaladı, ancak maçı koparmayı başaramadı. Fenerbahçe, Kahveci'den gelen harika gol sayesinde sayesinde mucizevi bir şekilde geri dönüşe imza attı" denildi.
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