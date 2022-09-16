Fenerbahçe ve Jorge Jesus, Avrupa manşetlerini süsledi!

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 09:18
<p>UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Rennes'e konuk oldu. Maçın genelinde etkili bir performans sergileyen sarı-lacivertliler karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak zorlu deplasmandan 1 puanı kurtarmayı başardı.</p>

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Rennes'e konuk oldu. Maçın genelinde etkili bir performans sergileyen sarı-lacivertliler karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak zorlu deplasmandan 1 puanı kurtarmayı başardı.

<p>Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 4'e yükseltti ve averajla grupta ikinci sırada yer aldı. Temsilcimiz bir sonraki karşılaşmada AEK Larnaca'yı Kadıköy'de konuk edecek. Rennes ise Dinamo Kiev'i konuk edecek.</p>

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 4'e yükseltti ve averajla grupta ikinci sırada yer aldı. Temsilcimiz bir sonraki karşılaşmada AEK Larnaca'yı Kadıköy'de konuk edecek. Rennes ise Dinamo Kiev'i konuk edecek.

<p><strong>AVRUPA FENERBAHÇE'Yİ KONUŞUYOR: HAKİMİYET!</strong></p> <p>Rennes-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından başta Fransız basını olmak üzere Avrupa'da Fenerbahçe'nin etkili oyunu manşetlere taşındı. </p>

AVRUPA FENERBAHÇE'Yİ KONUŞUYOR: HAKİMİYET!

Rennes-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından başta Fransız basını olmak üzere Avrupa'da Fenerbahçe'nin etkili oyunu manşetlere taşındı. 

<p>Fransa'nın ünlü gazetesi<strong> L'Equipe</strong>, Rennes'in Fenerbahçe'ye direnemediğini ve son dakikalarda gelen penaltı golüyle adeta yıkım yaşadığını okuyucularına aktardı. Haberde "Traore'nin oyundan atılmasının ardından Rennes, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne direnemedi. Benjamin Bourigeaud iki hata yaparak Fenerbahçe'nin geri dönüşünde başrol oynadı" ifadelerine yer verildi.</p>

Fransa'nın ünlü gazetesi L'Equipe, Rennes'in Fenerbahçe'ye direnemediğini ve son dakikalarda gelen penaltı golüyle adeta yıkım yaşadığını okuyucularına aktardı. Haberde "Traore'nin oyundan atılmasının ardından Rennes, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne direnemedi. Benjamin Bourigeaud iki hata yaparak Fenerbahçe'nin geri dönüşünde başrol oynadı" ifadelerine yer verildi.

<p><strong>Foot Mercato</strong> ise "Rennes, Fenerbahçe'ye takıldı" başlığını kullandı. Haberin detayında "Maçın başlangıcına birkaç pozisyon bulan Fenerbahçe'nin hakimiyeti karşılaşmanın ilk yarısına damga vurdu. Karşılaşmanın ikinci yarısında Rennes aniden bulduğu goller 2-0 öne geçti. Bu süreçte Rennes çok sayıda fırsat yakaladı, ancak maçı koparmayı başaramadı. Fenerbahçe, Kahveci'den gelen harika gol sayesinde  sayesinde mucizevi bir şekilde geri dönüşe imza attı" denildi.</p>

Foot Mercato ise "Rennes, Fenerbahçe'ye takıldı" başlığını kullandı. Haberin detayında "Maçın başlangıcına birkaç pozisyon bulan Fenerbahçe'nin hakimiyeti karşılaşmanın ilk yarısına damga vurdu. Karşılaşmanın ikinci yarısında Rennes aniden bulduğu goller 2-0 öne geçti. Bu süreçte Rennes çok sayıda fırsat yakaladı, ancak maçı koparmayı başaramadı. Fenerbahçe, Kahveci'den gelen harika gol sayesinde  sayesinde mucizevi bir şekilde geri dönüşe imza attı" denildi.

<p><strong>Maxi Foot</strong> "Rennes her şeyi mahvetti" başlığını kullandı. Haberde "Gerçek bir karışıklık... Rennes, Avrupa Ligi'nde bu Perşembe günü Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Hamari Traore'nin kırmızı kartı ve Benjamin Bourigeaud'un aptalca penaltısı geri dönüşe zemin hazırladı" ifadeleri kullanıldı.</p>

Maxi Foot "Rennes her şeyi mahvetti" başlığını kullandı. Haberde "Gerçek bir karışıklık... Rennes, Avrupa Ligi'nde bu Perşembe günü Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Hamari Traore'nin kırmızı kartı ve Benjamin Bourigeaud'un aptalca penaltısı geri dönüşe zemin hazırladı" ifadeleri kullanıldı.

<p><strong>Le Figaro</strong>, İrfan Can Kahveci'nin maçın kahramanı olduğuna dikkat çekti. Haberde "Attığı golde kalitesini gösterdi. Attığı ilk golde VAR ofsaytı tespit ederken Traore'nin kırmızı kartında VAR bu kez onu haklı çıkardı" denildi.</p>

Le Figaro, İrfan Can Kahveci'nin maçın kahramanı olduğuna dikkat çekti. Haberde "Attığı golde kalitesini gösterdi. Attığı ilk golde VAR ofsaytı tespit ederken Traore'nin kırmızı kartında VAR bu kez onu haklı çıkardı" denildi.

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