Berisha'dan Fenerbahçe itirafı: Mutlu değildim

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 16:48
<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Almanya Ligi ekiplerinden Augsburg'a kiraladığı Mergim Berisha, Alman basınına konuştu.</p>

Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Almanya Ligi ekiplerinden Augsburg'a kiraladığı Mergim Berisha, Alman basınına konuştu.

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">Augsburg'a imza attıktan sonra yeni takımıyla iki lig maçına 11'de çıkan ve son oynanan Werder Bremen maçında takımın galibiyet getiren golün asistini yapan Berisha, hayalinin Bundesliga olduğunu söyledi.</p>

Augsburg'a imza attıktan sonra yeni takımıyla iki lig maçına 11'de çıkan ve son oynanan Werder Bremen maçında takımın galibiyet getiren golün asistini yapan Berisha, hayalinin Bundesliga olduğunu söyledi.

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">“Bundesliga'da oynamak her zaman benim hayalimdi" diyen Arman oyuncu, "Bu Augsburg'da gerçekleşti. Bunun için gururlu ve minnettarım. Fenerbahçe'de mutlu değildim. Ancak İstanbul adımından pişman değilim. Çünkü orada da iyi deneyimler yaşadım" ifadelerini kullandı.</p>

“Bundesliga'da oynamak her zaman benim hayalimdi" diyen Arman oyuncu, "Bu Augsburg'da gerçekleşti. Bunun için gururlu ve minnettarım. Fenerbahçe'de mutlu değildim. Ancak İstanbul adımından pişman değilim. Çünkü orada da iyi deneyimler yaşadım" ifadelerini kullandı.

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">"Yeni bir şey yapmak istediğim açıktı" diyen 24 yaşındaki oyuncu "Küme düşme tehlikesi yaşamayacağız. Dolayısıyla bu sezonu endişe yaşamadan atlatabiliriz. Benden daha iyi performans geleceğinin de sözünü verebilirim" diyerek taraftara umut verdi.</p> <p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;"> </p>

"Yeni bir şey yapmak istediğim açıktı" diyen 24 yaşındaki oyuncu "Küme düşme tehlikesi yaşamayacağız. Dolayısıyla bu sezonu endişe yaşamadan atlatabiliriz. Benden daha iyi performans geleceğinin de sözünü verebilirim" diyerek taraftara umut verdi.

 

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">2021-2022 sezonunda Avusturya'nın Salzburg takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Mergim Berisha, geçen sezon sarı lacivertli formayı 34 kez giydi ve 8 gol katkısı yaptı.</p>

2021-2022 sezonunda Avusturya'nın Salzburg takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Mergim Berisha, geçen sezon sarı lacivertli formayı 34 kez giydi ve 8 gol katkısı yaptı.

<p style="line-height: 100%; margin-bottom: 0cm;">Bu sezon Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor'a karşı 1 gol atan Berisha için Fenerbahçe, 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.</p>

Bu sezon Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor'a karşı 1 gol atan Berisha için Fenerbahçe, 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Mergim Berisha fenerbahçe Augsburg

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