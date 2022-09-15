Berisha'dan Fenerbahçe itirafı: Mutlu değildim

“Bundesliga'da oynamak her zaman benim hayalimdi" diyen Arman oyuncu, "Bu Augsburg'da gerçekleşti. Bunun için gururlu ve minnettarım. Fenerbahçe'de mutlu değildim. Ancak İstanbul adımından pişman değilim. Çünkü orada da iyi deneyimler yaşadım" ifadelerini kullandı.