Eski Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas: 'Bir çıkış yolu lazım'

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 17:45
<p>Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olan Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, kulübün resmi medya organına özel açıklamalarda bulundu. </p>

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olan Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, kulübün resmi medya organına özel açıklamalarda bulundu. 

<p>"Sonunda buraya geldim ve burada olduğum için çok mutluyum. Zor bir dönemdeyiz. Bir çıkış yolu bulmamız gerekiyor. Önümüzde çok uzun bir sezon var."</p>

"Sonunda buraya geldim ve burada olduğum için çok mutluyum. Zor bir dönemdeyiz. Bir çıkış yolu bulmamız gerekiyor. Önümüzde çok uzun bir sezon var."

<p>"Eğer hoca beni oynatırsa cumartesi günü oynayacağımız maçta görev almaya hazırım. Tabii ki bu kararı teknik direktörümüz verecek. Onun kararlarına saygı duyuyorum. Oynamaya ve bu takıma yardım etmeye hazırım."</p>

"Eğer hoca beni oynatırsa cumartesi günü oynayacağımız maçta görev almaya hazırım. Tabii ki bu kararı teknik direktörümüz verecek. Onun kararlarına saygı duyuyorum. Oynamaya ve bu takıma yardım etmeye hazırım."

<p>"İngiltere'de tempo ve yoğunluğun diğer liglere oranla daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Üst üste üç maç kaybettik. Bu iyi bir şey değil. Daha fazla mücadele etmemiz ve hocamızın söylediklerini uygulamamız gerekiyor. Swansea City karşısında en iyi sonuç için çalışacağım."</p>

"İngiltere'de tempo ve yoğunluğun diğer liglere oranla daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Üst üste üç maç kaybettik. Bu iyi bir şey değil. Daha fazla mücadele etmemiz ve hocamızın söylediklerini uygulamamız gerekiyor. Swansea City karşısında en iyi sonuç için çalışacağım."

<p>"Sheffield United maçı bizim için iyi bir sonuç değildi ancak o maçla birlikte sahalara dönmek güzeldi. Adım adım daha da iyi olacağım. Takımıma yardım edebilmek için daha iyi olmak istiyorum."</p>

"Sheffield United maçı bizim için iyi bir sonuç değildi ancak o maçla birlikte sahalara dönmek güzeldi. Adım adım daha da iyi olacağım. Takımıma yardım edebilmek için daha iyi olmak istiyorum."

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