Eski Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas: 'Bir çıkış yolu lazım'

"İngiltere'de tempo ve yoğunluğun diğer liglere oranla daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Üst üste üç maç kaybettik. Bu iyi bir şey değil. Daha fazla mücadele etmemiz ve hocamızın söylediklerini uygulamamız gerekiyor. Swansea City karşısında en iyi sonuç için çalışacağım."