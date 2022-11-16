FIFA Dünya Kupası Katar'a getirildi

AA
16 Kasım 2022 Çarşamba, 17:34
<p>Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala başkent Doha'ya getirilen FIFA Dünya Kupası, Corniche bölgesindeki Al Bidda binasında sergilendi. Vatandaşlar kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.</p>

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala başkent Doha'ya getirilen FIFA Dünya Kupası, Corniche bölgesindeki Al Bidda binasında sergilendi. Vatandaşlar kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

<p>Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala başkent Doha'ya getirilen FIFA Dünya Kupası, Corniche bölgesindeki Al Bidda binasında sergilendi. Vatandaşlar kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.</p>

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala başkent Doha'ya getirilen FIFA Dünya Kupası, Corniche bölgesindeki Al Bidda binasında sergilendi. Vatandaşlar kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

<p>Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala başkent Doha'ya getirilen FIFA Dünya Kupası, Corniche bölgesindeki Al Bidda binasında sergilendi. Vatandaşlar kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.</p>

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala başkent Doha'ya getirilen FIFA Dünya Kupası, Corniche bölgesindeki Al Bidda binasında sergilendi. Vatandaşlar kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

<p>Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala başkent Doha'ya getirilen FIFA Dünya Kupası, Corniche bölgesindeki Al Bidda binasında sergilendi. Vatandaşlar kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.</p>

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala başkent Doha'ya getirilen FIFA Dünya Kupası, Corniche bölgesindeki Al Bidda binasında sergilendi. Vatandaşlar kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

<p>Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala başkent Doha'ya getirilen FIFA Dünya Kupası, Corniche bölgesindeki Al Bidda binasında sergilendi. Vatandaşlar kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.</p>

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na sayılı günler kala başkent Doha'ya getirilen FIFA Dünya Kupası, Corniche bölgesindeki Al Bidda binasında sergilendi. Vatandaşlar kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dünya Kupası katar doha

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