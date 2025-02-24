Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.00'de başlayacak.

Haber Merkezi
24 Şubat 2025 Pazartesi, 11:09
Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig heyecanı devam ediyor.

Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Jose Mourinho’nun ekibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

RAMS Park’ta oynanacak mücadele 20.00’de başlayacak.

Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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