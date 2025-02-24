Galatasaray – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 20.00'de başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahasında Jose Mourinho’nun ekibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
RAMS Park’ta oynanacak mücadele 20.00’de başlayacak.
GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Sloven hakem Slavko Vincic’in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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