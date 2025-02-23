Galatasaray derbisi öncesi... Jose Mourinho'dan stoper kararı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray derbisinin ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Mourinho'nun 3'lü savunma kurgusunu dev maçta da sürdürmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler ezeli rakibini yenip puan farkını 3'e düşürme hedefinde. Teknik direktör Jose Mourinho dev derbinin 11'ini büyük ölçüde belirledi.
Mourinho'nun üçlü savunma kurgusunu Galatasaray derbisinde de kullanması bekleniyor.
TRT Spor'un haberine göre Portekizli teknik adam kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet edecek.
Üçlü savunma hattı Milan Skriniar, Sofyan Amrabat ve Yusuf Akçiçek'ten oluşacak.
Orta sahanın merkezinde Fred ve Sebastian Szymanski görev alacak. Bu ikilinin önünde ise Dusan Tadic forma giyecek.
Mourinho sağda Oğuz Aydın'a şans verecek. Solda ise Filip Kostic görev alacak.
Mourinho ileri uçta ise Edin Dzeko - Youssef En-Nesyri ikilisinden vazgeçmeyecek.
Etiketler: #jose mourinho #fenerbahçe #galatasaray
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