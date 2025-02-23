Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda gülmeyi başardı!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Danilos Pizza'yı 78-63 mağlup etti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda gülmeyi başardı!
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AA
Yayınlanma: 23.02.2025 - 18:32

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Danilos Pizza'ya konuk oldu. 

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 78-63 kazandı.

Müsabakanın son periyodunda ikinci kez teknik faul alan Danilos Pizza Başantrenörü Hasan Fırat Okul, hakemler tarafından diskalifiye edildi.

Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz, Erdoğan Çelebi

Danilos Pizza: Henderson 16, Ferda Yıldız, Cooke 5, Mompremier 19, Walker 11, Hande Çelebi 2, Yağmur Bul 4, Yağmur Kübra Taşar 6, Aysude Torcu

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Günay Aladağ 10, Ayşe Cora 12, Steinberga 12, Li 18, Vanloo 2, Gökşen Fitik 10, Jisu Park 5, Derin Erdoğan 5, Meltem Yıldızhan 4

1. Periyot: 17-20

Devre: 38-37

3. Periyot: 55-62


Etiketler: #Galatasaray Çağdaş Faktoring #Danilos Pizza #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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