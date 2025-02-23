Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda gülmeyi başardı!
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Danilos Pizza'yı 78-63 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Danilos Pizza'ya konuk oldu.
Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 78-63 kazandı.
Müsabakanın son periyodunda ikinci kez teknik faul alan Danilos Pizza Başantrenörü Hasan Fırat Okul, hakemler tarafından diskalifiye edildi.
Salon: İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Göksun Öz, Erdoğan Çelebi
Danilos Pizza: Henderson 16, Ferda Yıldız, Cooke 5, Mompremier 19, Walker 11, Hande Çelebi 2, Yağmur Bul 4, Yağmur Kübra Taşar 6, Aysude Torcu
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Günay Aladağ 10, Ayşe Cora 12, Steinberga 12, Li 18, Vanloo 2, Gökşen Fitik 10, Jisu Park 5, Derin Erdoğan 5, Meltem Yıldızhan 4
1. Periyot: 17-20
Devre: 38-37
3. Periyot: 55-62
Spor Haberleri
- 7 gollü müthiş maçta kazanan Newcastle United!
- Acun Ilıcalı'dan Wanda Nara iddialarına yanıt!
- Ajax'tan 8 maçlık seri: 10 kişi kalan rakibine acımadı!
- Galatasaray deplasmanda hata yapmadı!
- Alanyaspor'dan müthiş geri dönüş!
- Amedspor evinde çok farklı!
- Trabzon'da ilk düdük çaldı!
- İtalya'da liderlik el değiştirdi!
- Kayserispor'dan Beşiktaş maçı açıklaması!
- Sabri Sarıoğlu'ndan derbi değerlendirmesi
En Çok Okunan Haberler
-
- MKYK'de yer alan sürpriz isimler dikkat çekti
- CHP'den flaş yalanlama
- 'Cumhurbaşkanı'nın sınıf arkadaşları kim?'
- AKP Kongresi'ne katılacaklar mı?
- 'Kız isteme' merasimi silahlı çatışmaya döndü!
- İşte muhalefet listelerinden AKP MKYK'ya geçen vekiller
- Erdoğan, partisinin kongresinde gözdağı verdi
- Erdoğan eliyle itti!
- 'Veri yok, nerede oldukları da meçhul'
- Özlem Zengin'den iddialara yanıt!