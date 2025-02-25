Galatasaray suç duyurusunda bulunacak: Jose Mourinho'nun sözleri dünya basınında!

Galatasaray suç duyurusunda bulunacak: Jose Mourinho'nun sözleri dünya basınında!

Galatasaray Spor Kulübü, derbinin ardından yaptığı açıklamada, "Rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini kullanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında UEFA ve FIFA nezdinde şikayetçi olacaklarını duyurmuştu. Jose Mourinho'nun sözleri ve Galatasaray'ın suç duyurusu kararı dünya basınında gündem oldu.

Haber Merkezi
25 Şubat 2025 Salı, 10:57
Galatasaray suç duyurusunda bulunacak: Jose Mourinho'nun sözleri dünya basınında!

Galatasaray, Jose Mourinho'nun, "Rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu" ifadeleri nedeniyle Portekizli teknik adam ile ilgili ırkçılık iddiasında bulundu.

Galatasaray suç duyurusunda bulunacak: Jose Mourinho'nun sözleri dünya basınında!

Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada Jose Mourinho için suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Bu gelişme dış basında geniş yankı buldu.

Galatasaray suç duyurusunda bulunacak: Jose Mourinho'nun sözleri dünya basınında!

İngiltere, Portekiz, İspanya ve İtalya basını Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunacağını manşetlerine taşıdı.

Dış basında yer alan haberlerden bazıları şu şekilde:

Galatasaray suç duyurusunda bulunacak: Jose Mourinho'nun sözleri dünya basınında!

BBC: "Galatasaray, Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalar yapmakla' suçladı"

Galatasaray suç duyurusunda bulunacak: Jose Mourinho'nun sözleri dünya basınında!

INDEPENDENT: "Jose Mourinho'nun 'ırkçı açıklamalar' yaptığı iddia edildi"

Galatasaray suç duyurusunda bulunacak: Jose Mourinho'nun sözleri dünya basınında!

RECORD: "Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya ırkçılık davası"

Galatasaray suç duyurusunda bulunacak: Jose Mourinho'nun sözleri dünya basınında!

MARCA: "Türkiye'de büyük yangın: Galatasaray, Mourinho hakkında "ırkçı açıklamalar" nedeniyle cezai işlem başlatılmasını istedi"

Galatasaray suç duyurusunda bulunacak: Jose Mourinho'nun sözleri dünya basınında!

AP: "Galatasaray, Mourinho'yu Türkiye lig maçının ardından ırkçı yorumlar yapmakla suçladı"

Galatasaray suç duyurusunda bulunacak: Jose Mourinho'nun sözleri dünya basınında!

SKY SPORTS: "Galatasaray, Jose Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalarda bulunmakla' suçluyor ve hukuki işlem tehdidinde bulunuyor."

Galatasaray suç duyurusunda bulunacak: Jose Mourinho'nun sözleri dünya basınında!

SPORT: "Mourinho hakkında ırkçılık nedeniyle dava açılması istendi"

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