Galatasaray suç duyurusunda bulunacak: Jose Mourinho'nun sözleri dünya basınında!
Galatasaray Spor Kulübü, derbinin ardından yaptığı açıklamada, "Rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini kullanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında UEFA ve FIFA nezdinde şikayetçi olacaklarını duyurmuştu. Jose Mourinho'nun sözleri ve Galatasaray'ın suç duyurusu kararı dünya basınında gündem oldu.
Galatasaray, Jose Mourinho'nun, "Rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu" ifadeleri nedeniyle Portekizli teknik adam ile ilgili ırkçılık iddiasında bulundu.
Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada Jose Mourinho için suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu. Bu gelişme dış basında geniş yankı buldu.
İngiltere, Portekiz, İspanya ve İtalya basını Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunacağını manşetlerine taşıdı.
Dış basında yer alan haberlerden bazıları şu şekilde:
BBC: "Galatasaray, Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalar yapmakla' suçladı"
INDEPENDENT: "Jose Mourinho'nun 'ırkçı açıklamalar' yaptığı iddia edildi"
RECORD: "Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya ırkçılık davası"
MARCA: "Türkiye'de büyük yangın: Galatasaray, Mourinho hakkında "ırkçı açıklamalar" nedeniyle cezai işlem başlatılmasını istedi"
AP: "Galatasaray, Mourinho'yu Türkiye lig maçının ardından ırkçı yorumlar yapmakla suçladı"
SKY SPORTS: "Galatasaray, Jose Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalarda bulunmakla' suçluyor ve hukuki işlem tehdidinde bulunuyor."
SPORT: "Mourinho hakkında ırkçılık nedeniyle dava açılması istendi"
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