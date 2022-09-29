Galatasaray'da Juan Mata'dan Yusuf Demir hamlesi!

Mata’nın karakter olarak lider ruhlu bir oyuncu olması da teknik ekibi bu planı ve isteği için umutlandırıyor. Böylece Okan Buruk camiaya ve taraftara yeni bir Hagi-Emre Belözoğlu hikayesi yaşatmak istiyor. Bu konuda iki tarafın da istekli olması Okan hocanın bu kararı vermesinde etken oldu.