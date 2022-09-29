Galatasaray'dan Sergio Oliveira kararı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın Adana Demirspor karşılaşmasına yedek olarak başlayacağı kaydedildi.
Galatasaray'da dayısını kaybeden ve ülkesine gittiği için idman eksiği bulunan Sergio Oliveira'nın, Adana Demirspor deplasmanında yedek soyunacağı öğrenildi.
Milliyet'in habreine göre, iki gün antrenmana çıkmayan ve morali bozuk olan Portekizli oyuncunun durumunu dikkate alan teknik direktör Okan Buruk, Torreira ile Fredrik Midtsjö'ye orta alanda görev verecek.
Adana Demirspor - Galatasaray mücadelesi 1 Ekim Cumartesi TSİ 20:00'de başlayacak.
Video Haberler
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
- 2 bin 500 yıllık lavabo
En Çok Okunan Haberler
-
- Yarın bu saatlere dikkat: 81 ilde eş zamanlı
- 'Ses kaydını dinledim' diyerek açıkladı
- 'Avukatım yaptı mı bilmiyorum!'
- 'Sahadaki CHP' anketleri etkiledi
- HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili açıklama
- 'Merkez'den bankalara yeni talimat
- AYM'den Seçim Kanunu'yla ilgili karar
- Yeni hizmet: Başvurular 1 Ekim'de başlıyor
- İşte TOGG’un fiyatı
- 'Açıklamayı Kılıçdaroğlu yapsaydı...'