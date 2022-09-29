Galatasaray'dan Sergio Oliveira kararı!

Süper Lig ekibi Galatasaray'da Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın Adana Demirspor karşılaşmasına yedek olarak başlayacağı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 09:03
Galatasaray'dan Sergio Oliveira kararı!
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Galatasaray'da dayısını kaybeden ve ülkesine gittiği için idman eksiği bulunan Sergio Oliveira'nın, Adana Demirspor deplasmanında yedek soyunacağı öğrenildi.

Milliyet'in habreine göre, iki gün antrenmana çıkmayan ve morali bozuk olan Portekizli oyuncunun durumunu dikkate alan teknik direktör Okan Buruk, Torreira ile Fredrik Midtsjö'ye orta alanda görev verecek.

Adana Demirspor - Galatasaray mücadelesi 1 Ekim Cumartesi TSİ 20:00'de başlayacak.


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