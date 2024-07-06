Geçmişten günümüze Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) ile tarihinde 6. kez bu organizasyonda mücadele ediyor. İşte Geçmişten günümüze Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası...
Türkiye, 101 yıllık tarihinde 342'si resmi, 285'i özel 627 maç oynayıp biri hükmen 243 galibiyet, 148 beraberlik, 236 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 85'i ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 856 gol attı, kalesinde 898 gol gördü.
Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 627 karşılaşmanın 543'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
AVRUPA ŞAMPİYONASI
Türkiye, 1960 yılında başlayan Avrupa Şampiyonası macerasında elemeleri lider geçerek 6. kez finallerde boy gösterecek.
Milliler, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de Mustafa Denizli ve 2020'de de Şenol Güneş yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez yabancı bir teknik adam olan İtalyan Vincenzo Montella yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyor.
1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi.
2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.
Türk Milli Takımı, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarında Letonya'ya elenerek katılamadı.
Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.
Milli takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.
Turnuva tarihinde ilk kez 11 ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşen EURO 2020'de Türkiye, İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele ettiği grubu 1 gol atarak puansız kapattı.
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası tarihindeki performans tablosu şöyle:
O G B M A Y
1960 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1964 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1968 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1972 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1976 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1980 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1984 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1988 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1992 Elemeleri geçemedi - - - - - -
1996 1. Tur 3 0 0 3 0 5
2000 Çeyrek final 4 1 1 2 3 4
2004 Play-off aşamasında elendi - - - - - -
2008 Yarı final +* 5 3 0 2 8 9
2012 Play-off aşamasında elendi - - - - - -
2016 1. Tur 3 1 0 2 2 4
2020 1. Tur 3 0 0 3 1 8
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