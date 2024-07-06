Geçmişten günümüze Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası macerası

2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Türk Milli Takımı, 2004'te Portekiz'de düzenlenen finallere, play-off baraj maçlarında Letonya'ya elenerek katılamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya şanssız biçimde 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı.

Milli takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.

Turnuva tarihinde ilk kez 11 ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşen EURO 2020'de Türkiye, İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele ettiği grubu 1 gol atarak puansız kapattı.