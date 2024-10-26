Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı yaşanıyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak.
GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
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