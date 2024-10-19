Visca'dan hayat öpücüğü: Trabzonspor, 3 puanı son dakikada aldı! Trabzonspor 1-0 Başakşehir

Yayınlanma: 19.10.2024 - 15:07

Güncelleme: 19.10.2024 - 18:04

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadelede tempo oldukça düşük seviyede kalırken Trabzonspor, 1-0'lık galibiyete uzanan taraf oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 90+1'de Edin Visca attı.

Başakşehir'de 81. dakikada savunmanın arkasına sarkan Joao Figueiredo, ağları havalandırdı ancak daha sonra Figueiredo için ofsayt bayrağı kalktı ve gol geçerli sayılmadı.

BAŞAKŞEHİR'DE SAKATLIK

Başakşehir'de mücadeleye ilk 11'de başlayan Serdar Gürler, yaşadığı sakatlık sonrası 31. dakikada yerini Davidson'a bıraktı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 12 puana yükseldi. Başakşehir 14 puanda kaldı.

Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında Göztepe deplasmanına gidecek. Başakşehir, hafta arasında perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Celje deplasmanına gidecek. İstanbul temsilcisi, ligde gelecek hafta ise Eyüpspor'u konuk edecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Trabzonspor 1-0 Başakşehir

93' OZAN TUFAN KAÇIRDI! Bardhi, sol kanattan gelen Ozan'a verdi. Ozan karşı karşıya pozisyonda golü bulamadı.

90' GOL | Eren Elmalı'nın ceza sahasının ortasına gönderdiği topu gelişine karşılayan Visca golü buldu.

89' Başakşehir'de Krzysztof Piatek ve Crespo kenarda, Onur Ergün ile Kenny oyunda!

82' Cihan Çanak oyuna giriyor. Draguş kenarda!

81' Başakşehir'de Joao Figueiredo golü buldu fakat karar ofsayt!

75' Başakşehir'de Deniz Türüç ve Kemen kenara geliyor. Joao Figueiredo ve Berkay Özcan oyunda!

74' Okay ve Cham kenarda. Serdar Saatçi ve Bardhi oyunda!

73' Crespo, Ozan'a yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

68' Krzysztof Piatek ön alan baskısıyla topu kazandı. Sol kanatta bomboş olan Kemen'e vermek yerine kaleyi denedi ve çerçeveyi bulamadı.

64' Cham ve Banza ikilisi güzel bir işbirliğiyle ceza sahasına kadar girdi. Banza'nın topuk basını savunma uzaklaştırdı.

62' Kullanılan serbest vuruşta Piatek kafayla denedi. Top dışarıya gitti.

60' Eren Elmalı topu sürerek getirdi. Top sağ kanata açıldı. Visca'nın ortası herkesi aştı.

58' Visca sağ kanattan atağa çıkarken Crespo topu harika kesti.

56' Kemen, Lundstram'a yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

55' Trabzonspor organize bir atakla geldi. Sol kanattan ceza sahasına gönderilen topta savunma araya girdi.

54' Başakşehir gole çok yaklaştı fakat öncesinde ofsayt bayrağı havada!

47' Başakşehir Ömer Ali ile ceza sahasına girdi. Savunma araya girdi.

45' Trabzonspor sağ kanattan tehlikeli geldi. Açılan ortada Simon Banza topa elle temas ettiği gerekçesiyle oyun durduruldu.

40' Cham'ın ceza sahasına gönderdiği ortayı kafayla tamamlayan Lundstram çerçeveyi bulamadı.

39' Kontra atağa çıkan Simon Banza'yı düşüren Ba sarı kart gördü.

31' Başakşehir'de sakatlanan Serdar Gürler yerine Davidson oyuna dahil oldu

28' Trabzonspor sağdan harika geldi. Ceza sahasına giren Malheiro çalımlarla önünü boşaltı. Çektiği şutu kaleci karşıladı.

23' Trabzonspor için fırsat kaçtı! Savunmadan seken topu Cham içeriye çevirdi. Visca bomboş pozisyonda topa güzel vuramadı.

9' Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Eren içeri çevirdi. Başakşehir savunması topu karşıladı. Trabzonsporlu futbolcular penaltı bekledi!

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı!