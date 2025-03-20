Hırvatistan - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hırvatistan - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fransa, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçında deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 22:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
20 Mart 2025 Perşembe, 11:36
Hırvatistan - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor.

Hırvatistan - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, deplasmanda Zlatko Dalic'in ekibi Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HIRVATİSTAN - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Poljud Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak.

Hırvatistan - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HIRVATİSTAN - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği mücadele EXXEN'den yayımlanacak.

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