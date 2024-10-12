Hırvatistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Hırvatistan, UEFA Uluslar A Ligi 3. maçında sahasında İskoçya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.
Zlatko Dalic yönetimindeki Almanya, sahasında Steve Clarke'ın ekibi İskoçya ile karşı karşıya gelecek.
HIRVATİSTAN - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Maksimir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
HIRVATİSTAN - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.
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