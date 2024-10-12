Hırvatistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hırvatistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hırvatistan, UEFA Uluslar A Ligi 3. maçında sahasında İskoçya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2024 Cumartesi, 11:04
Hırvatistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ediyor.

Hırvatistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Zlatko Dalic yönetimindeki Almanya, sahasında Steve Clarke'ın ekibi İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HIRVATİSTAN - İSKOÇYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Maksimir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

Hırvatistan - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

HIRVATİSTAN - İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5'tan şifresiz bir şekilde yayımlanacak.

Hırvatistan İskoçya uefa uluslar ligi

En Çok Okunan Haberler