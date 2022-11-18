İlk FIFA Dünya Kupası'nın düzenlendiği stadyum: Estadio Centenario

Dönemin FIFA Başkanı Jules Rimet, stadyum hakkında, "Bu kadar eksiksiz bir stadyum görmedim, diğer ülkelerde daha büyükleri var ancak her türlü spor dalına tahsis ediliyor. Bu yüzden, yargılamaya cesaret etmeden söyleyebilirim ki sadece futbola yönelik olduğu için dünyada bir ilk." ifadelerini kullanmıştı.

Kapasitesi 60 bin 235 kişilik olan stadyum, ilk Dünya Kupası'nın yanı sıra 1942, 1956 ve 1967'de düzenlenen Güney Amerika Şampiyonalarına, 1980 Dünya Şampiyonlar Altın Kupası'na ve 1995 Kupa Amerika'ya ev sahipliği yaptı, turnuvalarda Uruguay kazandı.

Ayrıca, 1960'da ilk kez düzenlenen Kıtalararası Kupa'nın ilk ayağı da Real Madrid ile Uruguay takımı Penarol arasında 3 Temmuz 1960'da Yüzüncü Yıl Stadyumu'nda oynandı.

Yüzüncü Yıl Stadyumu, 20'si final olmak üzere 409 maçla en çok Libertadores Kupası'nın düzenlendiği stadyum olma özelliğini taşıyor.