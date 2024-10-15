İskoçya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İskoçya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Portekiz, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maçında deplasmanda İskoçya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2024 Salı, 10:39
İskoçya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. maç heyecanı yaşanıyor.

İskoçya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz, deplasmanda Steve Clarke'ın ekibi İskoçya ile karşı karşıya gelecek.

İskoçya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSKOÇYA - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Hampden Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

İskoçya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSKOÇYA - PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçikalı hakem Lawrence Visser'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

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