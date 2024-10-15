Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: 'Gecenin en güzel anı'

Bu sezon Benfica'ya transferi sonrası adeta kariyer zirvesini yaşayan Kerem Aktürkoğlu, İzlanda'yı da boş geçmedi. Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın İzlanda'yı 4-2 yendiği karşılaşmada ceza sahası dışından harika bir şutla ağları bulan futbolcu Portekiz'de büyük yankı uyandırdı.

UEFA Uluslar Ligi'nde attığı 4 gol ile Benjamin Sesko ve Victor Gyökeres ile gol krallığını paylaşan Kerem Aktürkoğlu için Portekiz basınında yer alan haberler şöyle: