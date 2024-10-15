Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: 'Gecenin en güzel anı'

Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: 'Gecenin en güzel anı'

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında İzlanda'yı 4-2 yendi. Karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu jeneriklik bir golle maçın skorunu belirleyen isim oldu. Benfica forması giyen milli futbolcunun bu golü, Portekiz'de büyük yankı uyandırdı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2024 Salı, 09:46
Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: 'Gecenin en güzel anı'

Bu sezon Benfica'ya transferi sonrası adeta kariyer zirvesini yaşayan Kerem Aktürkoğlu, İzlanda'yı da boş geçmedi. Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın İzlanda'yı 4-2 yendiği karşılaşmada ceza sahası dışından harika bir şutla ağları bulan futbolcu Portekiz'de büyük yankı uyandırdı.

UEFA Uluslar Ligi'nde attığı 4 gol ile Benjamin Sesko ve Victor Gyökeres ile gol krallığını paylaşan Kerem Aktürkoğlu için Portekiz basınında yer alan haberler şöyle:

Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: 'Gecenin en güzel anı'

'GALİBİYETE TAŞIYAN MUHTEŞEM GOL'

SAPO: "Aktürkoğlu'ndan Türkiye'yi İzlanda karşısında galibiyete taşıyan muhteşem gol"

SAPO'da yer alan haberde Kerem Aktürkoğlu'nun 90+5. dakikada attığı golden övgiyle söz edildi. Ayrıca milli futbolcunun Arda Güler'in attığı golde kaleciye yaptığı baskıya da ayrı parantez açıldı.

Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: 'Gecenin en güzel anı'

'AKTÜRKOĞLU'NUN HARİKA GOLÜ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ'

Zêro Zero: "Türkiye, Aktürkoğlu'nun harika golüyle 4. Grup'ta liderliğini sürdürdü"

Maçta normal sürenin bitmesine 10 dakikadan az kala 3 golün gelmesinde düello olarak bahseden Zero Zero, Kerem Aktürkoğlu'nun skoru belirleyen golüne ise "Harika" yakıştırmasını yaptı.

Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: 'Gecenin en güzel anı'

'MAÇA DAMGA VURDU'

De Sporto Ao Minuto: "Aktürkoğlu yeteneğiyle maça damga vurdu"

Desporto Ao Minuto'da Kerem Aktürkoğlu'nun 1 gol ve 1 asistle maça damga vurduğu belirtildi.

Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: 'Gecenin en güzel anı'

'TÜRKİYE'YE ZAFERİ KAZANDIRDI'

O Jogo: "Aktürkoğlu'nun asisti ve golü Türkiye'ye zafer kazandırdı"

O Jogo'da ise Kerem Aktürkoğlu'nun maça etkisini, "Kaleciye baskı yapan Benficalı oyuncu, pasını kestikten sonra topu Arda Güler'e vererek 88. dakikada skoru 3-2 yaptı. 90'+5'te muhteşem bir şutla finali 4-2 yaptı" ifadeleriyle anlatıldı.

Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: 'Gecenin en güzel anı'

'GECENİN EN GÜZEL ANI'

A Bola: "Gecenin en güzel anı Kerem Aktürkoğlu'nun ayaklarından geldi"

Kerem Aktürkoğlu'nun A Milli Takım'ın galibiyetinde belirleyici isim olduğunu belirten A Bola, milli futbolcunun golüne geniş yer aldı. Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle ilgili olarak, "Gecenin en güzel anı Kerem Aktürkoğlu'nun ayaklarından geldi . Benfica'nın golcüsü 90+5'te harika bir gol atarak maçın skorunu belirledi" denildi.

Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: 'Gecenin en güzel anı'

'GÖSTERİ YAPIYOR'

Record: "Aktürkoğlu gösteri yapıyor"

Record, Kerem Aktürkoğlu'nu maçın kahramanı ilan ederken, "Benfica'da gösterdiği muhteşem performansını A Milli Takım'a taşıdı. Aktürkoğlu, 1 gol ve 1 asistle 4-2'lik galibiyetin baş kahramanı oldu" ifadeleri kullanıldı.

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