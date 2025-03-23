İspanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
İspanya, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçında sahasında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 22:45'te başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor.
Luis de la Fuenta yönetimindeki İspanya, sahasında Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
İSPANYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
Mestalla Stadyumu'nda oynanacak mücadele 22:45'te başlayacak.
İSPANYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği mücadele EXXEN'den yayımlanacak.
Feijenoord Stadyumu'nda oynanan ilk maç 2-2 eşitlikle sonuçlanmıştı.
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