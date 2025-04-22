Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 20:30'da başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Recep Uçar'ın ekibi Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Hakem Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayımlanacak.
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