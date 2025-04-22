Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele 20:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
22 Nisan 2025 Salı, 10:39
Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor. 

Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda Recep Uçar'ın ekibi Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma ATV'den naklen yayımlanacak.

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