Galatasaray'da Lucas Torreira kararı: TFF'ye bildirildi!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, 29 yaşındaki Uruguaylı oyuncu Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattığı kaydedildi.

Galatasaray'da Lucas Torreira kararı: TFF'ye bildirildi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 21:24

İç transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

TFF'nin sitesinde yer alan bilgi ise şöyle:

İSTİKRAR ABİDESİ

- 2022 yazında Arsenal'dan 6 milyon Euro bonservisle transfer edildi.

- Yaklaşık 3 sezonda 123 maça çıkarken 4 gol atıp, 11 asist gerçekleştirdi.

- Sakatlığı ve cezası nedeniyle sadece 11 maçta takımını yalnız bıraktı.

- Bu sezonki 3 gol-7 asistlik performansıyla 2018-19'da Arsenal'daki 3 gol-4 asistlik formunu aştı ve kariyer rekoru kırdı.

- 13 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Galatasaray'ın en değerli 5. futbolcusu konumunda. 


Etiketler: #Lucas Torreira #galatasaray #Sözleşme

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