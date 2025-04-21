Galatasaray'da Lucas Torreira kararı: TFF'ye bildirildi!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, 29 yaşındaki Uruguaylı oyuncu Lucas Torreira'nın sözleşmesini uzattığı kaydedildi.
İç transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
TFF'nin sitesinde yer alan bilgi ise şöyle:
İSTİKRAR ABİDESİ
- 2022 yazında Arsenal'dan 6 milyon Euro bonservisle transfer edildi.
- Yaklaşık 3 sezonda 123 maça çıkarken 4 gol atıp, 11 asist gerçekleştirdi.
- Sakatlığı ve cezası nedeniyle sadece 11 maçta takımını yalnız bıraktı.
- Bu sezonki 3 gol-7 asistlik performansıyla 2018-19'da Arsenal'daki 3 gol-4 asistlik formunu aştı ve kariyer rekoru kırdı.
- 13 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Galatasaray'ın en değerli 5. futbolcusu konumunda.
Etiketler: #Lucas Torreira #galatasaray #Sözleşme
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