Werder Bremen'den Derrick Köhn kararı: Galatasaray'a iletti!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 09:37

Güncelleme: 22.04.2025 - 09:38

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen sezon başında Galatasaray'dan Derrick Köhn'ü kiraladı.

Alman oyuncu, Werder Bremen'de 30 maçta forma giyerken ikişer gol ve asist katkısı yaptı.

Yeşil beyazlı kulüp, 26 yaşındaki sol bek için kararını verdi.

NTV Spor'un Sky Sports Almanya'dan aktardığı habere göre; Werder Bremen, Derrick Köhn'ün bonservisini almak istiyor.

Alman devi, 5 milyon Euro'luk opsiyonu düşürmek istiyor. Galatasaray ise 5 milyon Euro istiyor.