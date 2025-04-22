Werder Bremen'den Derrick Köhn kararı: Galatasaray'a iletti!
Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, Galatasaray'dan kiraladığı Derrick Köhn için kararını verdiği iddia edildi.
Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen sezon başında Galatasaray'dan Derrick Köhn'ü kiraladı.
Alman oyuncu, Werder Bremen'de 30 maçta forma giyerken ikişer gol ve asist katkısı yaptı.
Yeşil beyazlı kulüp, 26 yaşındaki sol bek için kararını verdi.
NTV Spor'un Sky Sports Almanya'dan aktardığı habere göre; Werder Bremen, Derrick Köhn'ün bonservisini almak istiyor.
Alman devi, 5 milyon Euro'luk opsiyonu düşürmek istiyor. Galatasaray ise 5 milyon Euro istiyor.
Spor Haberleri
- Sergen Yalçın, ayrılacak 3 futbolcuyu açıkladı!
- 2024'ün en iyilerine Laureus ödülleri verildi
- Nottingham Forest, deplasmanda Tottenham'ı üzdü!
- Real Betis, iki maç sonra kazandı!
- Werder Bremen'den Derrick Köhn kararı!
- Koç, Mourinho ile takım hedefte
- Hollanda Kupası sahibini buldu!
- Iğdır FK 10 kişi kalan Sakaryaspor'a acımadı!
- Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray itirafı!
- Premier Lig'e çıkan 2 kulüp belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum'
- Bahçeli'ye yakın isimden 'erken seçim' senaryosu
- Mansur Yavaş'tan kürsüde 'R.O.K.' tepkisi!
- 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar?
- Tutuklu öğrenci Esila Ayık Cumhuriyet’e konuştu
- Pervin Buldan, Öcalan'ın mesajını okudu
- Temmuzda memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?
- Sırrı Süreyya Önder için temkinli açıklama
- 5 dakikada fırında: Sadece iki malzemeyle kek tarifi
- O işçi tutuklandı!