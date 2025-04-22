Werder Bremen'den Derrick Köhn kararı: Galatasaray'a iletti!

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, Galatasaray'dan kiraladığı Derrick Köhn için kararını verdiği iddia edildi.

Werder Bremen'den Derrick Köhn kararı: Galatasaray'a iletti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 09:37

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen sezon başında Galatasaray'dan Derrick Köhn'ü kiraladı.

Alman oyuncu, Werder Bremen'de 30 maçta forma giyerken ikişer gol ve asist katkısı yaptı.

Yeşil beyazlı kulüp, 26 yaşındaki sol bek için kararını verdi.

NTV Spor'un Sky Sports Almanya'dan aktardığı habere göre; Werder Bremen, Derrick Köhn'ün bonservisini almak istiyor.

Alman devi, 5 milyon Euro'luk opsiyonu düşürmek istiyor. Galatasaray ise 5 milyon Euro istiyor.


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