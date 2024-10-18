Kulübeye mahkum oldular: İşte Süper Lig'de en az süre alan yeni transferler

Kulübeye mahkum oldular: İşte Süper Lig'de en az süre alan yeni transferler

Süper Lig ekiplerine büyük umutlarla transfer edilen bazı isimler, yeni takımlarında aldıkları süreyle hayal kırıklığına uğradı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2024 Cuma, 16:23
Kulübeye mahkum oldular: İşte Süper Lig'de en az süre alan yeni transferler

Trendyol Süper Lig'de geride kalan yaz döneminde önemli bonservisler ödenerek transfer edilen birçok futbolcu, yeni kulüplerinde yedek kulübesine mahkum oldu.

Kulübeye mahkum oldular: İşte Süper Lig'de en az süre alan yeni transferler

İşte Transfermarkt verilerine göre; Süper Lig'de takımlarında en az süre alan yeni transferler:

Kulübeye mahkum oldular: İşte Süper Lig'de en az süre alan yeni transferler

10- Cenk Tosun (Fenerbahçe): 9 dakika

Kulübeye mahkum oldular: İşte Süper Lig'de en az süre alan yeni transferler

9- Levent Mercan (Fenerbahçe): 9 dakika

Kulübeye mahkum oldular: İşte Süper Lig'de en az süre alan yeni transferler

8- Muhammed Buljubasic (Çaykur Rizesepor): 6 dakika

Kulübeye mahkum oldular: İşte Süper Lig'de en az süre alan yeni transferler

7- Ömer Faruk Beyaz (RAMS Başakşehir): 3 dakika

Kulübeye mahkum oldular: İşte Süper Lig'de en az süre alan yeni transferler

6- Oğuz Aydın (Fenerbahçe): 1 dakika

Kulübeye mahkum oldular: İşte Süper Lig'de en az süre alan yeni transferler

5- Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor): 0 dakika

Kulübeye mahkum oldular: İşte Süper Lig'de en az süre alan yeni transferler

4- Gökhan Akkan (Bodrum FK): 0 dakika

Kulübeye mahkum oldular: İşte Süper Lig'de en az süre alan yeni transferler

3- Taylan Antalyalı (Bodrum FK): 0 dakika

Kulübeye mahkum oldular: İşte Süper Lig'de en az süre alan yeni transferler

2- Emre Mor (Eyüpspor): 0 dakika

Kulübeye mahkum oldular: İşte Süper Lig'de en az süre alan yeni transferler

1- Can Keleş (Beşiktaş): 0 dakika

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