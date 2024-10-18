Kulübeye mahkum oldular: İşte Süper Lig'de en az süre alan yeni transferler
Süper Lig ekiplerine büyük umutlarla transfer edilen bazı isimler, yeni takımlarında aldıkları süreyle hayal kırıklığına uğradı.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan yaz döneminde önemli bonservisler ödenerek transfer edilen birçok futbolcu, yeni kulüplerinde yedek kulübesine mahkum oldu.
İşte Transfermarkt verilerine göre; Süper Lig'de takımlarında en az süre alan yeni transferler:
10- Cenk Tosun (Fenerbahçe): 9 dakika
9- Levent Mercan (Fenerbahçe): 9 dakika
8- Muhammed Buljubasic (Çaykur Rizesepor): 6 dakika
7- Ömer Faruk Beyaz (RAMS Başakşehir): 3 dakika
6- Oğuz Aydın (Fenerbahçe): 1 dakika
5- Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor): 0 dakika
4- Gökhan Akkan (Bodrum FK): 0 dakika
3- Taylan Antalyalı (Bodrum FK): 0 dakika
2- Emre Mor (Eyüpspor): 0 dakika
1- Can Keleş (Beşiktaş): 0 dakika
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