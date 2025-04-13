Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında deplasmanda Lazio ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
13 Nisan 2025 Pazar, 12:34
Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İtalya Serie A'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Claudio Ranieri yönetimindeki Roma, deplasmanda Marco Baroni'nin ekibi Lazio ile karşılaşacak.

Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LAZİO - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LAZİO - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

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