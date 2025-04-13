Lazio - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında deplasmanda Lazio ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da 32. hafta heyecanı yaşanıyor.
Claudio Ranieri yönetimindeki Roma, deplasmanda Marco Baroni'nin ekibi Lazio ile karşılaşacak.
LAZİO - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
LAZİO - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
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