Listeye 'Anadolu' damgası... Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu!

Listeye 'Anadolu' damgası... Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunun ilk yarısı sona erdi. Ligde ilk yarının en iyi 11'i de belli oldu. Kadroya Galatasaray'dan 4, Fenerbahçe'den 1 futbolcu girdi.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2024 Cuma, 09:26
Listeye 'Anadolu' damgası... Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının en iyi 11'ini Comparisonator belirledi. En iyi 11'de şu isimler yer aldı:

Listeye 'Anadolu' damgası... Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu!

Berke Özer - Eyüpspor

Listeye 'Anadolu' damgası... Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu!

Davinson Sanchez - Galatasaray

Listeye 'Anadolu' damgası... Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu!

Heliton - Göztepe

Listeye 'Anadolu' damgası... Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu!

Yasin Özcan - Kasımpaşa

Listeye 'Anadolu' damgası... Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu!

Olawoyin - Çaykur Rizespor

Listeye 'Anadolu' damgası... Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu!

Carlo Holse - Samsunspor

Listeye 'Anadolu' damgası... Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu!

Barış Alper Yılmaz - Galatasaray

Listeye 'Anadolu' damgası... Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu!

Yunus Akgün - Galatasaray

Listeye 'Anadolu' damgası... Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu!

Dusan Tadic - Fenerbahçe

Listeye 'Anadolu' damgası... Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu!

Piatek - Başakşehir

Listeye 'Anadolu' damgası... Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu!

Victor Osimhen - Galatasaray

Trendyol Süper Lig en iyi 11 Comparisonator

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