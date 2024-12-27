Listeye 'Anadolu' damgası... Süper Lig'de ilk yarının en iyi 11'i belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunun ilk yarısı sona erdi. Ligde ilk yarının en iyi 11'i de belli oldu. Kadroya Galatasaray'dan 4, Fenerbahçe'den 1 futbolcu girdi.
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısının en iyi 11'ini Comparisonator belirledi. En iyi 11'de şu isimler yer aldı:
Berke Özer - Eyüpspor
Davinson Sanchez - Galatasaray
Heliton - Göztepe
Yasin Özcan - Kasımpaşa
Olawoyin - Çaykur Rizespor
Carlo Holse - Samsunspor
Barış Alper Yılmaz - Galatasaray
Yunus Akgün - Galatasaray
Dusan Tadic - Fenerbahçe
Piatek - Başakşehir
Victor Osimhen - Galatasaray
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