Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında kendi sahasında Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.
LİVERPOOL - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.
LİVERPOOL - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?
İngilzi hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
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