Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında kendi sahasında Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
26 Şubat 2025 Çarşamba, 11:38
Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor.

Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Eddie Howe'ın ekibi Newcastle United ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:15'te başlayacak.

Liverpool - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - NEWCASTLE UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngilzi hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

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