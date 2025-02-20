Lider Liverpool, Aston Villa'ya takıldı!

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa ile 2-2 berabere kaldı.

Lider Liverpool, Aston Villa'ya takıldı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:23

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Aston Villa, Liverpool'u konuk etti. 

Villa Park'ta oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 

Liverpool'un ilk golünü 29. dakikada Mohamed Salah kaydetti. Aston Villa'ya beraberliği getiren gol ise 38. dakikada Youri Tielemans'tan geldi. 45+3. dakikada ise Aston Villa'da Ollie Watkins, takımını öne geçiren golü attı ve ilk yarı, ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. 

İkinci yarıda dakikalar 61'i gösterirken Liverpoollu Trent Alexander-Arnold, golünü attı ve skor yeniden eşitlendi. Arnold'ın golünde asisti, ilk golün sahibi Salah yaptı. 

Kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmayan mücadele, 2-2 berabere bitti.

DARWIN NUNEZ BOŞ KALEYE ATAMADI

Öte yandan 69. dakikada Liverpoollu Darwin Nunez'in boş kaleye kaçırdığı gol dikkat çekti.

Dominik Szoboszlai, ceza sahası içinde pasını verdi ve Nunez'i boş kale ile karşı karşıya bıraktı. Nunez, istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.

Bu sonuçla birlikte liderlik koltuğunda oturan Liverpool, 61 puana yükseldi ve 1 maç eksiği olan en yakın rakibi Arsenal ile puan farkını 8'e yükseltti. 

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Aston Villa ise 39 puana ulaştı ve 9. sırada konumlandı. 

Premier Lig'de bir sonraki hafta Liverpool, Manchester City'ye konuk olacak. Aston Villa ise Chelsea'yi ağırlayacak.


Etiketler: #liverpool #Aston Villa #İngiltere Premier Lig

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