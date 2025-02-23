Dev maçta kazanan Liverpool: Puan farkını 11'e çıkardı!

Liverpol, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.

Dev maçta kazanan Liverpool: Puan farkını 11'e çıkardı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 21:33

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arne Slot'un ekibi Liverpool, deplasmanda Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.

Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Mohamed Salah ve 37. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

SALAH'TAN 51 GOLE KATKI

Bu sezon Liverpool formasıyla 38. resmi maçına çıkan Salah, 1 gol 1 asistle tamamladığı açın ardından bu sezonki 51. gol katkısını yapmış oldu. (30 gol 21 asist)

Öte yandan Manchester City'de yıldız oyuncu Erling Haaland, sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte ligde 64 puana ulaşan Liverpool, en yakın takipçisi Arsenal ile arasındaki puan farkını 11'e yükselterek şampiyonluk yolunda dev bir adım atmış oldu.

Manchester City ise 44 puanla 4. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool evinde Newcastle United'ı ağırlarken, Manchester City deplasmanda Tottenham ile karşılaşacak.


Etiketler: #mohamed salah #liverpool #Manchester City

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