Liverpool - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında kendi sahasında West Ham United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

Haber Merkezi
13 Nisan 2025 Pazar, 11:31
Liverpool - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 32. hafta heyecanı yaşanıyor.

Liverpool - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Graham Potter'ın ekibi Wets Ham United ile karşılaşacak.

Liverpool - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - WEST HAM UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

Liverpool - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - WEST HAM UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andrew Madley'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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