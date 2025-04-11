Mohamed Salah yeni sözleşmeyi imzaladı: Liverpool'dan göndermeli paylaşım!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 10:34

Güncelleme: 11.04.2025 - 11:13

İngiltere Premier Lig'de sezon başından bu yana Mohamed Salah'la ilgili devam eden kontrat belirsizliği sona erdi.

Liverpool, kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada yıldız futbolcuyla yeni sözleşme için anlaşmaya varıldığı duyurdu. Sözleşme süresine ilişkin bilgi paylaşılmazken İngiliz basınında çıkan haberlerde Salah'ın yeni sözleşmesinin 2 yıllık olduğu belirtildi.

Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren Mohamed Salah, bu sezon görev yaptığı 45 maçta 32 gol ve 22 asist kaydetti.

Kulübün internet sitesine konuşan Salah, "Elbette çok heyecanlıyım. Harika bir takımımız var. Eskiden de harika bir takımımız vardı. Yeni sözleşme imzaladım çünkü başka kupalar kazanma şansımızın olduğunu ve futbolun tadını çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Burada en iyi yıllarımı geçirdim" dedi.

'BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

Salah ayrıca, "Taraftarlara şunu söylemek istiyorum, burada olmaktan çok çok mutluyum. İmza attım çünkü birlikte birçok büyük kupa kazanabileceğimize inanıyorum. Bizi desteklemeye devam edin, elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve umarım gelecekte daha fazla kupa kazanırız" açıklamasında bulundu.

GÖNDERMELİ PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Liverpool'un paylaşımında "Gitmekten daha çok kalmaya" ifadeleri kullanıldı. Salah, İngiliz basınına daha önce verdiği röportajda "Kalmaktan çok gitmeye daha yakınım" açıklamasında bulunmuştu.