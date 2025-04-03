Merseyside derbisinde gülen taraf Liverpool!
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Everton'ı 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Merseyside derbisinde Liverpool, sahasında Everton ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Liverpool oldu.
Liverpool'a galibiyeti getiren golü 57. dakikada Diogo Jota kaydetti.
ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET
Liverpool, bu galibiyetle birlikte ligde üst üste dördüncü galibiyetini elde etti ve 73 puana yükseldi. Ligde tam dokuz hafta sonra kaybeden Everton, 34 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, Fulham deplasmanına gidecek. Everton, sahasında Arsenal'i konuk edecek.
Etiketler: #liverpool #everton #İngiltere Premier Lig
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