Lyon - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor.
Pierre Sage yönetimindeki Lyon, sahasında Jose Mendilibar'ın ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
LYON - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
LYON - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Belçikalı hakem Lawrence Visser'in yöneteceği karşılaşma tabii spor 2'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rum temsilci 'işgal' dedi, salonu terk etti
- Yiğit Bulut'un 'İsrail' çıkışı AKP'yi karıştırdı
- 'Meşru müdafaa' savunması!
- Çare: Sedat Peker!
- Japon bilimcilerden mucize keşif! Kanser önlenebilir!
- Hastane yolunda facia!
- Fenerbahçe'den flaş milli takım açıklaması!
- Santa Maria Adliyesi'nde patlama
- Kuzeni de tutuklandı
- Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!