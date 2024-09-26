Lyon - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lyon - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında sahasında Olympiakos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2024 Perşembe, 11:11
Lyon - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor.

Lyon - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Pierre Sage yönetimindeki Lyon, sahasında Jose Mendilibar'ın ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Lyon - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LYON - OLYMPİAKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Groupama Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Lyon - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LYON - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçikalı hakem Lawrence Visser'in yöneteceği karşılaşma tabii spor 2'den şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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