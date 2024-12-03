Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin 19. hafta maçında deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Jagoba Arrasate'nin ekibi Real Mallorca ile karşı karşıya gelecek.
MALLORCA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Son Moix Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
MALLORCA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesús Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma ülkemizde yayımlanmayacak.
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