Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin 19. hafta maçında deplasmanda Mallorca ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2024 Salı, 12:32
Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor.

Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Jagoba Arrasate'nin ekibi Real Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MALLORCA - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Son Moix Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

Mallorca - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MALLORCA - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesús Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma ülkemizde yayımlanmayacak.

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