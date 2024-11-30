Barcelona'ya evinde Las Palmas şoku!
İspanya LaLiga'nın 15. haftasında Barcelona evinde Las Palmas'a 2-1 kaybetti.
LaLiga'nın 15. haftasında Hansi Flick'in ekibi Barcelona evinde Diego Martinez'in yönetimindeki Las Palmas'a 2-1 kaybetti.
Lluis Companys Stadyumu'nda oynanan maçta Las Palmas'ın gollerini 49. dakikada Sandro Ramirez ve 67. dakikada Fabio Silva kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise 61. dakikada Raphinha kaydetti.
Bu sonuçla birlikte LaLiga'da oynadığı son 3 maçtan galip ayrılamayan ve 1 puan çıkarabilen Barcelona 15 maç sonunda 34 puanda kaldı.
LaLiga'da ikinci sırada bulunan Real Madrid'in ise 13 maç sonunda 30 puanı bulunuyor. Real Madrid, eksik maçlarını kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Öte yandan Las Palmas ise 15 maç sonunda 15 puana ulaştı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona deplasmanda Mallorca ile karşılaşırken, Las Palmas sahasında Real Valladolid'i ağırlayacak.
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