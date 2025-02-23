Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:30'da başlayacak.
Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Arne Slot'un ekibi Liverpool ile karşılaşacak.
MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19:30'da başlayacak.
MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
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