Manchester City taraftarlarından olay pankart: Vinicius Jr.'dan tarihi yanıt!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 10:55

Güncelleme: 12.02.2025 - 10:55

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Manchester City'i deplasmanda 3-2 yendiği maç öncesi İngiliz taraftarların açtığı pankart çok konuşuldu.

Ballon d'Or'u Manchester City'de oynayan Rodri'nin almasına tepki gösteren Vinicius Jr., taraftarların tepkisini çekti.

Manchester City taraftarları, Vinicius Jr.'a Ballon d'Or göndermesi yaparak "Ağlamayı bırak" pankartı açtı. Ayrıca Brezilyalı yıldız için "Senin Ballon d'Or'un nerede?" tezahüratları yaptı.

VINICIUS'TAN TARAFTARLARA PANKART YANITI

Real Madrid'in son golünde Jude Bellingham'a asist yapan ve performansıyla maçın oyuncusu seçilen Vinicius Jr, Manchester City taraftarlarına, formadaki 15 Şampiyonlar Ligi kupasını göstererek cevap verdi.

Vinicius Jr. karşılaşmanın ardından pankartla ilgili sorulan soruya, "Pankartı gördüm ama rakip taraftarlar ne zaman böyle şeyler yapsa, daha da motive oluyorum. Bugün de öyle oldu ve harika bir maç çıkardım. Onlar bizim tarihimizin farkında. Bu turnuvada yaptıklarımızı biliyorlar. Buraya beşinci kez geliyoruz, her zaman çok soğuk oluyor ama biz bu çizgide devam edeceğiz" yanıtını verdi ve bu cevap, sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri oldu.