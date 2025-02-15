Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında sahasında Newcastle United ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
15 Şubat 2025 Cumartesi, 11:20
Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor.

Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United ile karşılaşacak.

Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER CİTY - NEWCASTLE UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

Manchester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER CİTY - NEWCASTLE UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Andy Madley'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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