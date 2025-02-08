Manchester City, zorda olsa turu geçti!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 17:44

Güncelleme: 08.02.2025 - 17:44

İngiltere FA Cup'ın 4. Turu'nda İngiltere 1. Lig ekibi Leyton Orient ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Gaughan Group Stadyumu'nda oynanan mücadelede Manchester City, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Leyton Orient'i 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Konuk ekip, kaleci Stefan Ortega'nın kendi kalesine attığı golle 16. dakikada 1-0 geriye düşmesinin ardından 56. dakikada Abdukodir Khusanov ve 79. dakikada Kevin De Bruyne'nin attığı gollerle kazandı.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, FA Cup'ta bir üst sura yükselmeyi başardı.