Nihat Kahveci'den Giresunspor - Beşiktaş maçı yorumu: 'Siyah ile beyaz gibi'

"HERKES BUNUN FARKINDA"

“1-1 bitmesiyle 1-0 bitmesi çok bir şey değiştirmez taraftar için. Herkes bunun farkında. Ben sahada olsam ben de derdim ki, "Zemin, hava şartları kötü falan" ama nerede o ilk haftalardaki Beşiktaş. Bu maç "Kartal Giresun'da uçtu" diyemiyorsak olay bitmiştir. Takıma da oyuna da umut vermeyen bir teknik adam var. Valerien Ismael hoca bu kadronun gerisinde. Kadro çok kaliteli.”