Nihat Kahveci'den Giresunspor - Beşiktaş maçı yorumu: 'Siyah ile beyaz gibi'

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2022 Pazar, 10:04
<p>Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Giresunspor'u 1-0 mağlup ettiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi.</p>

Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Giresunspor'u 1-0 mağlup ettiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi.

<p><strong>"TARAFTAR BU OYUNU BEĞENMEZ"</strong></p> <p>"Beşiktaş taraftarını tanıyorsam bu oyunu bir kişi bile beğenmiyordur. Başakşehir maçından sonra kaybediyorsan böyle kaybet dedik. Bugünkü galibiyet Beşiktaş'a mağlubiyet yazar."</p>

"TARAFTAR BU OYUNU BEĞENMEZ"

"Beşiktaş taraftarını tanıyorsam bu oyunu bir kişi bile beğenmiyordur. Başakşehir maçından sonra kaybediyorsan böyle kaybet dedik. Bugünkü galibiyet Beşiktaş'a mağlubiyet yazar."

<p><strong>"ŞAMPİYONLUK ZOR"</strong></p> <p>“Gol olsa Valerien Ismael gidecek diye konuşulacaktı. Gol olmasa ne olur, olmuyor. Oyun çok kötü. Bu hocayla olmaz. Oyun gücü kavramı önemli. Bu oyunla şampiyonluk çok zor.”</p>

"ŞAMPİYONLUK ZOR"

“Gol olsa Valerien Ismael gidecek diye konuşulacaktı. Gol olmasa ne olur, olmuyor. Oyun çok kötü. Bu hocayla olmaz. Oyun gücü kavramı önemli. Bu oyunla şampiyonluk çok zor.”

<p><strong>"SKORA BAKMAYIN"</strong></p> <p>“Nerede ilk hafta maçları. Senin altında son model araba var. Skora bakmayın. Beşiktaş 8'de 8 kötü oynayamaz. Önemli olan sezonun son bölümünde buralarda olmak.”</p>

"SKORA BAKMAYIN"

“Nerede ilk hafta maçları. Senin altında son model araba var. Skora bakmayın. Beşiktaş 8'de 8 kötü oynayamaz. Önemli olan sezonun son bölümünde buralarda olmak.”

<p><strong>"KIRK YILDIR BEŞİKTAŞ'TA GİBİ"</strong></p> <p>“Bu şekilde maç kazanırsın. Ama bu oyunla şampiyon olamazsın. Giresunspor kalecisi çok iyi oynuyor. İki maçta sanki yıllardır Beşiktaş'ta oynuyormuş gibi bir oyuncu var, Tayyip Talha... İki maçtır çok iyi bir oyun sergiledi.”</p>

"KIRK YILDIR BEŞİKTAŞ'TA GİBİ"

“Bu şekilde maç kazanırsın. Ama bu oyunla şampiyon olamazsın. Giresunspor kalecisi çok iyi oynuyor. İki maçta sanki yıllardır Beşiktaş'ta oynuyormuş gibi bir oyuncu var, Tayyip Talha... İki maçtır çok iyi bir oyun sergiledi.”

<p><strong>"NASIL SİYAHLA BEYAZ OLUR"</strong></p> <p>“Oynamayan oyuncuları oynatmamasına bir şey demiyoruz. Sezonun geneline baktığımızda ilk yarıda 10 üzerinden 9 puan alan Valerien Ismael ikinci yarı 10 üzerinden 3 puan alıyor. Bu nasıl olur? Bir takımın ilk yarısı ile ikinci yarısı nasıl siyahla beyaz olabilir?”</p>

"NASIL SİYAHLA BEYAZ OLUR"

“Oynamayan oyuncuları oynatmamasına bir şey demiyoruz. Sezonun geneline baktığımızda ilk yarıda 10 üzerinden 9 puan alan Valerien Ismael ikinci yarı 10 üzerinden 3 puan alıyor. Bu nasıl olur? Bir takımın ilk yarısı ile ikinci yarısı nasıl siyahla beyaz olabilir?”

<p><strong>"WEGHORST İYİ NİYETLİ"</strong></p> <p>“Weghorst iyi niyetli, koşuyor, arkadaşlarına yardım ediyor. Bu oyuncuyu sadece uzun toplarda kullanma. Adamın başka stratejisi yok. Dele Alli hazır değilim diye bağırıyor. Allah herkese Delle Alli sabrı versin. Kalitesini tartışmam ama hazır değilse oynayamaz.”</p>

"WEGHORST İYİ NİYETLİ"

“Weghorst iyi niyetli, koşuyor, arkadaşlarına yardım ediyor. Bu oyuncuyu sadece uzun toplarda kullanma. Adamın başka stratejisi yok. Dele Alli hazır değilim diye bağırıyor. Allah herkese Delle Alli sabrı versin. Kalitesini tartışmam ama hazır değilse oynayamaz.”

<p><strong>"HERKES BUNUN FARKINDA"</strong></p> <p>“1-1 bitmesiyle 1-0 bitmesi çok bir şey değiştirmez taraftar için. Herkes bunun farkında. Ben sahada olsam ben de derdim ki, "Zemin, hava şartları kötü falan" ama nerede o ilk haftalardaki Beşiktaş. Bu maç "Kartal Giresun'da uçtu" diyemiyorsak olay bitmiştir. Takıma da oyuna da umut vermeyen bir teknik adam var. Valerien Ismael hoca bu kadronun gerisinde. Kadro çok kaliteli.”</p>

"HERKES BUNUN FARKINDA"

“1-1 bitmesiyle 1-0 bitmesi çok bir şey değiştirmez taraftar için. Herkes bunun farkında. Ben sahada olsam ben de derdim ki, "Zemin, hava şartları kötü falan" ama nerede o ilk haftalardaki Beşiktaş. Bu maç "Kartal Giresun'da uçtu" diyemiyorsak olay bitmiştir. Takıma da oyuna da umut vermeyen bir teknik adam var. Valerien Ismael hoca bu kadronun gerisinde. Kadro çok kaliteli.”

<p><strong>"DELE ALLI KOŞAMIYOR"</strong></p> <p>“Dele Alli diye bir oyuncu var. Ismael'den başka ondan bir şey bekleyen yok. Kötü oynarsın, kötü vurursun ama kötü koşamazsın. Dele Alli kötü de koşuyor. İkinci yarı oyununa baktığım zaman Giresunspor kazansa neden kazandı demem.”</p>

"DELE ALLI KOŞAMIYOR"

“Dele Alli diye bir oyuncu var. Ismael'den başka ondan bir şey bekleyen yok. Kötü oynarsın, kötü vurursun ama kötü koşamazsın. Dele Alli kötü de koşuyor. İkinci yarı oyununa baktığım zaman Giresunspor kazansa neden kazandı demem.”

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