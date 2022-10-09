Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: '4-0 kazanabilirdik'
"1 KİŞİ EKSİK OYNADIK"
"Maç içerisinde Saiss sakatlandı, yerine giren Emrecan sakatlandı. Bu sakatlık işimizi zorlaştırdı. 1 kişi eksik oynadık diyebilirim. Gösterdiği mantalite çok kıymetli. Bu durumdan ötürü zorlandık. 3 puandan ötürü mutluyuz. Hak ettiğimiz bir 3 puandı. Zor bir maçtı ama rakipten değil, zeminden, atamadığımız gollerden."
"HERKES AYNI SEVİYEDE DEĞİL"
"Her futbolcumuz aynı kondisyon seviyesinde değil. Sakat olanlar, sakatlıktan dönenler var. Rachid hala yüzde 100 değil. N'Koudou'da benzer durum var. Dele Alli'de de benzer bir noktada. Tam kadro bir türlü antrenman yapamadık. Fenerbahçe maçında performans anlamında maçın sonuna kadar götürdük. Tüm futbolcuları aynı seviyeye getiremiyoruz. Sakatlanıyorlar, daha sonra takımın maç ve antrenman seviyesine gelmeleri zaman alıyor."
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