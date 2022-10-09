Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: '4-0 kazanabilirdik'

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2022 Pazar, 09:47
<p>Beşiktaş Teknik Direktörü <strong>Valerien Ismael</strong>, Giresunspor galibiyetini değerlendirdi.  </p>

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Giresunspor galibiyetini değerlendirdi.  

<p><strong>"4-0 OLABİLİRDİ"</strong></p> <p>"Zor bir maçtı. Rakipten ötürü değil zeminden ötürü zor maçtı. Daha da fazla gol atmamız lazım. Mesela, 4-0 olabilirdi. Daha kolay olabilirdi."</p>

"4-0 OLABİLİRDİ"

"Zor bir maçtı. Rakipten ötürü değil zeminden ötürü zor maçtı. Daha da fazla gol atmamız lazım. Mesela, 4-0 olabilirdi. Daha kolay olabilirdi."

<p><strong>"1 KİŞİ EKSİK OYNADIK"</strong></p> <p>"Maç içerisinde Saiss sakatlandı, yerine giren Emrecan sakatlandı. Bu sakatlık işimizi zorlaştırdı. 1 kişi eksik oynadık diyebilirim. Gösterdiği mantalite çok kıymetli. Bu durumdan ötürü zorlandık. 3 puandan ötürü mutluyuz. Hak ettiğimiz bir 3 puandı. Zor bir maçtı ama rakipten değil, zeminden, atamadığımız gollerden."</p>

"1 KİŞİ EKSİK OYNADIK"

"Maç içerisinde Saiss sakatlandı, yerine giren Emrecan sakatlandı. Bu sakatlık işimizi zorlaştırdı. 1 kişi eksik oynadık diyebilirim. Gösterdiği mantalite çok kıymetli. Bu durumdan ötürü zorlandık. 3 puandan ötürü mutluyuz. Hak ettiğimiz bir 3 puandı. Zor bir maçtı ama rakipten değil, zeminden, atamadığımız gollerden."

<p><strong>"KADRO DERİNLİĞİMİZ VAR"</strong></p> <p>"Kulübemiz bugün daha zengindi. Herkes yavaş yavaş geri dönüyor. İki stoperimizin sakatlanması, başka bir futbolcu için şans doğuracak. Sakatlananların yerine oyuncu koyacak kalitemiz ve kadro derinliğimiz var. Özellikle stoper pozisyonunda bu derinlikten bahsedebiliriz."</p>

"KADRO DERİNLİĞİMİZ VAR"

"Kulübemiz bugün daha zengindi. Herkes yavaş yavaş geri dönüyor. İki stoperimizin sakatlanması, başka bir futbolcu için şans doğuracak. Sakatlananların yerine oyuncu koyacak kalitemiz ve kadro derinliğimiz var. Özellikle stoper pozisyonunda bu derinlikten bahsedebiliriz."

<p><strong>"BİZİM İÇİN ZOR"</strong></p> <p>"Maçın sonlarında Josef'i stopere, Emrecan'ı 6 numaraya çektik. Uzun topları savunmak için Emrecan'a orada ihtiyaç var. Bir maçta 2 stoperi birden kaybetmek bizim için çok zor."</p>

"BİZİM İÇİN ZOR"

"Maçın sonlarında Josef'i stopere, Emrecan'ı 6 numaraya çektik. Uzun topları savunmak için Emrecan'a orada ihtiyaç var. Bir maçta 2 stoperi birden kaybetmek bizim için çok zor."

<p><strong>"MOTİVASYON VE ÖZ GÜVEN"</strong></p> <p>"Puanlar almaya devam etmek önemli. Burada zemin kötüydü. Kışın daha da kötü olur. Ankara'da da benzer bir zemin vardı. Orada da kazandık. 3 maç sonra kazanmak, önümüzdeki hafta oynayacağımız zorlu maç öncesi bize motivasyon ve özgüven verecektir."</p>

"MOTİVASYON VE ÖZ GÜVEN"

"Puanlar almaya devam etmek önemli. Burada zemin kötüydü. Kışın daha da kötü olur. Ankara'da da benzer bir zemin vardı. Orada da kazandık. 3 maç sonra kazanmak, önümüzdeki hafta oynayacağımız zorlu maç öncesi bize motivasyon ve özgüven verecektir."

<p><strong>"HERKES AYNI SEVİYEDE DEĞİL"</strong></p> <p>"Her futbolcumuz aynı kondisyon seviyesinde değil. Sakat olanlar, sakatlıktan dönenler var. Rachid hala yüzde 100 değil. N'Koudou'da benzer durum var. Dele Alli'de de benzer bir noktada. Tam kadro bir türlü antrenman yapamadık. Fenerbahçe maçında performans anlamında maçın sonuna kadar götürdük. Tüm futbolcuları aynı seviyeye getiremiyoruz. Sakatlanıyorlar, daha sonra takımın maç ve antrenman seviyesine gelmeleri zaman alıyor."</p>

"HERKES AYNI SEVİYEDE DEĞİL"

"Her futbolcumuz aynı kondisyon seviyesinde değil. Sakat olanlar, sakatlıktan dönenler var. Rachid hala yüzde 100 değil. N'Koudou'da benzer durum var. Dele Alli'de de benzer bir noktada. Tam kadro bir türlü antrenman yapamadık. Fenerbahçe maçında performans anlamında maçın sonuna kadar götürdük. Tüm futbolcuları aynı seviyeye getiremiyoruz. Sakatlanıyorlar, daha sonra takımın maç ve antrenman seviyesine gelmeleri zaman alıyor."

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