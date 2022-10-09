Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: '4-0 kazanabilirdik'

"HERKES AYNI SEVİYEDE DEĞİL"

"Her futbolcumuz aynı kondisyon seviyesinde değil. Sakat olanlar, sakatlıktan dönenler var. Rachid hala yüzde 100 değil. N'Koudou'da benzer durum var. Dele Alli'de de benzer bir noktada. Tam kadro bir türlü antrenman yapamadık. Fenerbahçe maçında performans anlamında maçın sonuna kadar götürdük. Tüm futbolcuları aynı seviyeye getiremiyoruz. Sakatlanıyorlar, daha sonra takımın maç ve antrenman seviyesine gelmeleri zaman alıyor."